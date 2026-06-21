У Швейцарії почались переговори США та Ірану

Джей Ді Венс на саміті у Бюргенштоку, 21 червня 2026 року (Фото: URS FLUEELER/Pool via REUTERS)

У Швейцарії розпочались переговори на високому рівні США та Ірану , у яких також беруть участь представники держав-посередників — Катару та Пакистану.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Катару.

Офіційний речник відомства Маджед бін Мохаммед Аль Ансарі зазначив, що для обговорення положень остаточної угоди, що охоплює всі аспекти меморандуму про взаєморозуміння, були створені спеціалізовані технічні та експертні робочі групи. Він також повідомив, що були сформовані групи для нагляду за виконанням меморандуму та моніторингу прогресу в укладенні остаточної угоди.

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Американську делегацію очолює віцепрезидент Джей Ді Венс.

Він заявив, що США сподіваються на прогрес у «ядерному питанні» та розв’язанні проблеми Лівану. Водночас представники Тегерана стверджують, що «вимагатимуть від іншої сторони виконання своїх зобов’язань», повідомляє BBC.

До Венса на гірському курорті Бюргеншток приєднались зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланець Стів Віткофф.

Також до Швейцарії пізно ввечері 20 червня прибули спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

Від Пакистану у переговорах беруть участь прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф та головнокомандувач збройних сил країни фельдмаршал Асім Мунір.

Угода США та Ірану про припинення війни — головне

Вночі 18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході. Причому кожен із них зробив це окремо: Трамп підписував документ, перебуваючи у Франції.

Телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму, що складається з 14 пунктів. Згідно з документом, США дозволять Ірану експортувати нафту та знімуть санкції, і Тегеран зможе отримати доступ до фонду розвитку в розмірі 300 млрд доларів за умови виконання зобов’язань щодо ядерної програми. За даними The Guardian, Іран погодився «розбавити» свій збагачений уран, не вивозячи його з країни.

Після підписання меморандуму Іран зобов’язується протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками. Очікується, що після цього сторони мають розпочати 60-денні перемовини, за результатами яких — підписати остаточну мирну угоду.

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18 червня Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

Тоді ж віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав поїздку до Швейцарії, де мав відбутися новий раунд переговорів з Іраном, оскільки деталі зустрічі ще не були погоджені. Іранська делегація також призупинила підготовку до візиту через поновлення ізраїльських ударів по півдню Лівану.

20 червня американський посадовець розповів CNN, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушили до Швейцарії з метою відновлення переговорів з Іраном після зриву попереднього раунду.

Того ж дня вище спільне військове командування Ірану — Центральний штаб Хатам аль-Анбія — оголосило про закриття Ормузької протоки для руху будь-яких суден.

Тегеран аргументував цей крок нібито порушенням умов угоди про припинення вогню з боку США та Ізраїлю.

У своїй офіційній заяві іранське військове керівництво назвало блокування цієї надважливої морської артерії «першим кроком» у відповідь на те, що воно трактує як порушення зобов’язань з боку Вашингтона та Тель-Авіва.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть запровадити збори за прохід через Ормузьку протоку, якщо остаточної угоди з Іраном не буде досягнуто.