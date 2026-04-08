Трамп заявив, що США працюватимуть з Іраном над розкопуванням та вивезенням збагаченого урану

Президент Дональд Трамп заявив, що США працюватимуть з Іраном над тим, щоб «розкопати та вивезти» збагачений уран, який був похований під спільними американо-ізраїльськими ударами минулого літа.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social у середу, 8 квітня.

«Сполучені Штати будуть тісно співпрацювати з Іраном, який, як ми встановили, пережив дуже плідну зміну режиму! Збагачення урану не відбуватиметься, і Сполучені Штати, спільно з Іраном, розкопають та вивезуть весь глибоко закопаний (бомбардувальники B-2) ядерний „пил“», — сказав очільник Білого дому.

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За словами Трампа, він перебував і перебуває під «надзвичайно точним супутниковим спостереженням». Президент США також стверджує, що «нічого не було зворушено з моменту атаки».

Трамп каже, що Вашингтон обговорює з Тегераном послаблення мит і санкцій. Він зазначив, що багато з 15 пунктів уже погоджено.

Вночі проти 8 квітня Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що Сполучені Штати вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф повідомив, що запрошує делегації Ірану та США на зустріч в Ісламабаді для подальших переговорів.

Згодом Трамп оголосив про «остаточну» перемогу Сполучених Штатів у війні проти Ірану. Натомість у Тегерані опублікували заяву про «поразку» США.