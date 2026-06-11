Президент США Дональд Трамп заявив, що заплановані на вечір удари по Ірану скасовано. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social у четвер, 11 червня.

За словами Трампа, таке рішення ухвалили після того, як переговори щодо врегулювання ситуації перейшли на найвищий рівень і отримали підтримку низки держав.

Американський президент зазначив, що основні положення потенційної угоди були узгоджені за участю США, Ізраїлю, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Туреччини, Пакистану, Бахрейну, Кувейту, Йорданії, Єгипту та інших країн.

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Водночас Трамп наголосив, що морська блокада Ірану зберігатиметься до остаточного підписання домовленостей. Дату та місце можливого укладення угоди він не уточнив.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати готували нові удари по Ірану. Сам Трамп також заявляв про можливість атак на нафтову інфраструктуру країни та посилення військового тиску на Тегеран.

У ніч проти 11 червня США завдали нової хвилі ударів по Ірану. За даними Центрального командування США (CENTCOM), американські військові атакували низку цілей, пов’язаних із системами протиповітряної оборони, зв’язку та військового спостереження.

У Вашингтоні стверджували, що атаковані об'єкти становили загрозу для американських військ, а також для міжнародного судноплавства в регіональних водах. Американська сторона назвала удари відповіддю на «невиправдану і триваючу агресію» з боку Ірану.

Своєю чергою корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що вдарив 12 балістичними ракетами по місцю розташування американських винищувачів F-35, F-15 і F-16 в Йорданії.

Напередодні між США та Іраном сталася ескалація. Американські військові завдали ударів по іранських радарах і системах ППО після збиття американського гелікоптера AH-64 Apache в районі Ормузької протоки. У відповідь Тегеран заявив про ракетно-дронні атаки на американські цілі в регіоні, зокрема по об'єктах у Бахрейні. Незважаючи на нові удари, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон усе ще розраховує на укладення угоди з Іраном.