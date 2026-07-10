Трамп заявив, що Іран попросив продовжити переговори, але перемир’я закінчилось

Про це у п’ятницю, 10 липня, Трамп написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, США погодилися на пропозицію.

«Ми погодилися на це, але Сполучені Штати недвозначно заявили їм, що режим припинення вогню закінчився!» — написав Трамп.

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США цього тижня неодноразово завдавали ударів по Ірану після того, як Тегеран атакував кілька суден у Ормузькій протоці. Однак у четвер Трамп не наказував завдавати нових ударів.

Як пише CNN з посиланням на дипломата, катарські переговорники у координації зі Сполученими Штатами вирушили до Ірану для зустрічі з тамтешніми посадовцями.

Раніше американський чиновник заявив CNN, що стратегія адміністрації Трампа полягає в тому, щоб завдавати ударів, а потім призупиняти військові операції, намагаючись уникнути подальшої ескалації та дозволити продовження дипломатичних зусиль.

Удари США по Ірану — що відомо

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. США дозволили Ірану експортувати нафту й скасували санкції, а Тегеран зобов’язався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками. Того ж дня Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокаду Ормузької протоки остаточно знято.

Однак вже 25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару під час проходження через Ормузьку протоку поблизу узбережжя Оману; згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник. 26 червня американські військові завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на цю атаку, а 27 червня КВІР заявив про обстріл позицій американських військ на Близькому Сході, пообіцявши ще масштабнішу відповідь у разі повторення ударів з боку США.

7 липня Іран атакував три комерційні судна за допомогою безпілотників і протикорабельних крилатих ракет. У відповідь США відкликали ліцензію на продаж іранської нафти, а в ніч на 8 липня завдали нових ударів по іранських військових об'єктах. За даними Axios, ця операція була в кілька разів масштабнішою за попередні удари, а план атаки особисто схвалив президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Туреччині.

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9 липня іранське напівофіційне агентство Fars заявило, що американські військові завдали удару по залізничному мосту Ак-Таге-Хан у північній іранській провінції Голестан.

За даними Fars, ця залізнична гілка є важливим торговельним коридором, що з'єднує Тегеран із Росією та Китаєм через Туркменістан і Казахстан.