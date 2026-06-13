Президент США Дональд Трамп заявив, що завтра, 14 червня США та Іран підпишуть угоду про припинення війни і відразу після цього Ормузька протока буде відкрита для всіх.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Інфографіка: скріншот Donald J. Trump via Truth Social

Він наголосив, що його угода з Іраном буде «протилежністю» до угоди, яку уклав Барак Обама і є «стіною до відсутності ядерної зброї».

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«Насправді, вони (влада Ірану — ред.) більше не хочуть мати ядерної зброї і не матимуть її, ні шляхом закупівлі, ні шляхом розробки, ні в будь-якій іншій формі закупівель. Угоду планують підписати завтра, і одразу після її підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх», — заявив президент США.

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Трамп також зазначив, що стосунки його адміністрації з Іраном дуже відрізняються від стосунків з Іраном попередніх адміністрацій і є набагато кращими.

«На відміну від сотень мільярдів доларів, які Обама виплатив їм (Ірану — ред.), включаючи 1,7 мільярда доларів готівкою, жодні гроші не передадуться з рук в руки. У відповідний час, коли все заспокоїться, ми заберемо ядерний пил, похований глибоко під потужними затонулими гранітними горами, завдяки нашим прекрасним бомбардувальникам B-2 та їхнім блискучим пілотам, і знищимо його, чи то в Ірані, чи в Сполучених Штатах», — сказано також у повідомленні.

Трамп висловив сподівання, що співпраця з Іраном буде швидкою та легкою, і додав, що в іншому випадку «у нас є найкраща альтернатива, яка, сподіваємося, більше ніколи не буде використана».

Раніше канал CNN повідомив, що, за даними амеркианської розвідки, протягом останніх тижнів Іран руйнує підземні тунелі до сховищ зі збагаченим ураном і мінує входи до них, побоюючись можливої операції США із захоплення цих запасів.

За даними каналу, в середині травня американські військові розглядали можливість операції з вилучення урану на території Ірану, однак її було призупинено через ризики масштабної ескалації та можливі втрати серед військових США.

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12 червня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявляв, що країна вважає розбавлення високозбагаченого урану всередині країни єдиним прийнятним варіантом розв’язання ядерного питання.

За його словами, чутливі теми, зокрема питання збагачення урану та запасів цього високозбагаченого матеріалу, стануть предметом другого етапу підготовки потенційної угоди із США.

Війна проти Ірану: останні новини

11 червня президент США Дональд Трамп оголосив про «чудову угоду», яка може покласти край війні з Іраном, зазначивши, що її підписання очікується найближчими днями. Він заявив, що церемонія підписання документа, ймовірно, відбудеться в Європі за участю віцепрезидента Джей Ді Венса.

Згодом офіційне іранське агентство IRNA повідомило, що Іран не відмовлятиметься від контролю над Ормузькою протокою, а Сполучені Штати не братимуть участі в її майбутньому функціонуванні.

У ніч проти 11 червня США завдали нової хвилі ударів по Ірану та готували продовження бомбардувань. За даними Центрального командування США (CENTCOM), американські військові атакували низку цілей, пов’язаних із системами протиповітряної оборони, зв’язку та військового спостереження.

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Своєю чергою, корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що вдарив 12 балістичними ракетами по місцю розташування американських винищувачів F-35, F-15 і F-16 в Йорданії.

Незважаючи на ескалацію, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон усе ще розраховує на укладення угоди з Іраном.