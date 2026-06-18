«Рейган перевертається в труні». Про що домовилися США та Іран і чому Білий дім так не хотів публікувати меморандум, яким завершує війну

США та Іран офіційно підписали меморандум про взаєморозуміння - документ, що має покласти край війні на Близькому Сході. Президент Дональд Трамп скористався візитом до Версальского палацу в Парижі, щоб під оплески присутніх поставити підпис під меморандумом. Іранський президент Масуд Пезешкіан підписав документ в Ірані.

Водночас міжнародні аналітики, медіа та політики з обох таборів у США замість аплодисментів Трампу зі здивуванням аналізують текст меморандуму, порівнюючи його з цілями Білого дому на початку війни.

Реклама

Західні видання також звернули увагу, що Білий дім до останнього так і не оприлюднив текст меморандуму. Замість цього для журналістів провели брифінг, на якому один з чиновників адміністрації зачитав документ вголос та намагався аргументувати кожен з його 14 пунктів з погляду інтересів США. Водночас повний текст з’явився лише у ЗМІ.

NV зібрав найголовніше, що варто знати про зміст Меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, який має покласти край війні після подальших 60-денних перемовин і підписання майбутньої остаточної угоди.

Ормузька протока, ядерна програма, Ліван: що ( не) вирішує документ?

Британська The Guardian та американський CNN проаналізували найрезонансніші позиції 14-пунктного плану. Британське видання зробило це з урахуванням роз’яснень, які надали журналістам американські чиновники, зачитавши цей меморандум перед його підписанням 17 червня.

Негайне та остаточне припинення бойових дій з обох сторін, зокрема в Лівані. США та Іран «разом зі своїми союзниками» погодилися оголосити про припинення військових операцій «на всіх фронтах» включно з Ліваном з моменту підписання документа. Хоча Ізраїль та ліванська Хезболла прямо не згадуються, очікується, що Іран зобов’язався надалі стримувати Хезболлу. Водночас Ізраїль, хоча й не є стороною угоди, зберігає право завдати удару у відповідь, якщо Хезболла здійснить нові атаки, пояснили журналістам представники американського Міноборони. Однак в тексті документу цього немає. Тегеран уже заявив, що вважатиме нові атаки Ізраїлю на Ліван або подальше перебування ізраїльських військових на ліванській території порушенням угоди зі США.

Іран погодився «розбавити» свій збагачений уран, не вивозячи його з країни. За словами чиновників США, Іран погодився, що його запаси збагаченого урану будуть збіднені (розбавлені) на території Ірану під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Але як підкреслює The Guardian, це схоже не на поступку з боку Ірану, а скоріше на компроміс з боку США. Адже іранські переговірники вже пропонували зменшити вміст урану у своїх запасах високозбагаченого урану (440 кг) під наглядом МАГАТЕ, коли вели переговори зі США в лютому, за два дні до початку операції США та Ізраїлю проти Ірану. Тоді Тегеран наполягав, що не дозволить вивезти уран з країни, що й стало головним каменем спотикання у контактах зі США. Тож фактично меморандум фіксує це наполягання Ірану та залишає без відповідей значну кількість питань, пов’язаних з іранською ядерною програмою. Їх мають обговорити протягом наступних 60 днів. У меморандумі зазначена лише така обіцянка: «Іран підтверджує, що не буде купувати або розробляти ядерну зброю».

Реклама:

США погодилися скасувати санкції проти Ірану, але є умова. У меморандумі є пункт про те, що США «зобов'язуються припинити всі види санкцій проти Ісламської Республіки Іран». Водночас, як роз’яснили у спілкуванні з медіа американські чиновники, будь-які кроки щодо зняття санкцій будуть пов’язані із тим, чи виконуватиме Іран ядерну частину угоди. «Тією мірою, якою ви будете виконувати ядерні питання, ви отримаєте послаблення санкцій», — цитує Guardian роз’яснення адміністрації Трампа.

Іран домігся негайного скасування обмежень на експорт нафти. Вже з моменту підписання меморандуму Іран буде звільнений від обмежень, які Міністерство фінансів США запровадило раніше на експорт іранської сирої нафти, нафтопродуктів та їхніх похідних, а також на всі пов’язані з цим послуги, включаючи банківські операції, транспортування тощо. Американські чиновники виправдовували цей крок, стверджуючи, що іранська нафта вже й без того надходила до Китаю, тож ці обмеження, мовляв, лише дозволяли Пекіну купувати нафту за нижчу ціну. Натомість критики меморандуму стверджують, що тепер Іран отримав негайну можливість поповнювати свою скарбницю — навіть ще до початку подальших переговорів щодо ядерної програми. Тож США фактично втрачають ключовий інструмент економічного впливу, який мали ще до початку війни, наголошує The Guardian.

Іран має відновити рух через Ормузьку протоку протягом 30 днів. У меморандумі також міститься зобов’язання Тегерана забезпечити повну свободу та безкоштовний прохід комерційних суден в Ормузькій протоці протягом щонайменше 60 днів від дня підписання меморандуму (тобто на час переговорів про ядерну програму — прим. ред.). Крім того, Іран зобов’язався провести переговори з Оманом, щоб узгодити подальші умови проходу через протоку. Високопосадовці США заявили, що країни Перської затоки ніколи не погодяться на те, щоб за прохід через Ормуз стягувалася плата. Однак ключовий переговірник від Ірану Мохаммад Багер Галібаф пізніше заявив, що після 60-денного періоду Тегеран стягуватиме плату з суден, які користуються Ормузькою протокою і що умови користування нею «не повернуться до довоєнного стану». «Іран має право на суверенітет над Ормузькою протокою, і, звичайно, ми отримуватимемо плату за послуги», — наголосив він.

Реклама:

Повернути собі заморожені активи Іран зможе лише після виконання умов угоди. У США наполягають, що Іран отримує доступ до цих коштів залежно від фактичного виконання умов угоди, а не після підписання меморандуму.

США та Іран мають ще 60 днів, щоб укласти остаточну мирну угоду. Цей період часу, відведений на додаткові переговори, може бути продовжений за взаємною згодою обох сторін. Для схвалення будь-якої остаточної угоди потрібна буде обов’язкова резолюція Ради Безпеки ООН. Водночас один з вископосадовців США визнав, що будь-яка зі сторін може відмовитися від переговорів у будь-який час. Тож якщо переговори проваляться, це свідчитиме про готовність США значно посилити тиск на Іран, пише The Guardian. За кілька годин до підписання меморандуму Дональд Трамп попередив, що він не є остаточним і не виключив відновлення військових ударів по Тегерану. «Якщо мені це не сподобається, якщо вони не будуть поводитися як слід, ми одразу ж повернемося до скидання бомб просто їм на голови», — заявив Трамп.

Як аналітики, політики і міжнародні медіа оцінили домовленості США та Ірану

Меморандум між Іраном і США вже викликав чимало запитань щодо того, якого ж результату домоглася адміністрація Трампа у розпочатій нею війні. The Guardian підкреслює, що Білий дім вочевидь недарма побоювався оприлюднювати текст меморандуму і зрештою так і не зробив цього: спочатку деталі 14 пунктів оприлюднили в американських медіа, а потім високопосадовець адміністрації озвучив їх усно із коментарями під час брифінгу 17 червня, намагаючись аргументувати кожен з пунктів. На момент, коли Трамп підписував документ у Парижі, Білий дім так і не опублікував його копію.

Реклама:

Натомість у США його меморандум вже зустріли різкою критикою, навіть у рядах власної партії Трампа. Сенатор-республіканець Луїзіани Білл Кессіді назвав домовленості «найгіршою помилкою у зовнішній політиці за останні десятиліття».

«Рейган перевертається в труні, — написав він про укладені домовленості. — Ядерні амбіції Ірану не були приборкані, і вони [іранці] зрозуміли, що погрози [блокадою] Ормузької протоки працюють, тож, безсумнівно, користуватимуться цим у майбутньому. Тепер за цією угодою Іран може розбудовувати абсолютно нову інфраструктуру».

А колишній держсекретар США Ентоні Блінкен назвав єдиним «досягненням» меморандуму ймовірне «перевідкриття» Ормузької протоки, яка була й без того відкрита ще до початку війни. «І ми, вочевидь, заплатимо Ірану за це відмовою від обмежень на експорт іранської сирої нафти. Іран нині продемонстрував здатність зупиняти або уповільнювати транзит нафти, природного газу, добрив та інших критично важливих продуктів, від яких залежить така велика частина світу», — констатував Блінкен у своєму дописі в Х.

Журналісти The Guardian нагадують, що Трамп розпочинав війну з Іраном з максималістськими цілями: ліквідувати ядерну програму країни, знищити її програму балістичних ракет та зруйнувати іранську підтримку регіональних ісламістських формувань, включаючи Хезболлу та ХАМАС.

Натомість він отримав лише словесну обіцянку від Ірану не створювати ядерну бомбу та провести подальші переговори щодо ядерної програми, без письмової згадки про програму балістичних ракет. Тоді як Хезболла фактично «святкує перемогу», адже меморандум запровадив припинення вогню в Лівані, де Ізраїль вже захопив частину країни, називаючи її «буферною зоною».

Реклама:

Барбара Ліф, експомічниця державного секретаря США з питань Близького Сходу та відома профільна фахівчиня заявила, що США розпочали війну з «катастрофично нереалістичними оцінками стійкості режиму» та недооцінили готовність Ірану захопити Ормузьку протоку й атакувати американські та іноземні об'єкти в Перській затоці.

«США швидко зрозуміли, що перемога над супротивником, який витратив чотири десятиліття на відточування своєї асиметричної доктрини та навичок ведення війни, буде не тією війною, до якої вони готувалися, — цитує Ліф The Guardian. — А швидка ескалація економічних проблем у світі, яка зрештою торкнулася американських споживачів, зробила війну ще більш неприйнятною».

Тож зрештою, додала вона, Трамп зіткнувся з дилемою: «Він не хоче повертатися до війни. Але водночас він втратив так багато важелів впливу, які міг би мати, якби війна закінчилася в перший чи другий тиждень».

Видання The New York Times підкреслює аналогічну думку про те, що Трамп вимагав від Ірану «беззастережної капітуляції», однак натомість «отримав сюрприз». «Хоча іранці зазнали значних втрат у війні, вони вийшли з протистояння проти найпотужнішої армії світу, довівши, що можуть використовувати економічний хаос як зброю», — резюмує NYT.

Тож текст меморандуму, з яким США намагаються вийти з цієї війни, «зовсім не схожий на документ про капітуляцію» Ірану, підкреслює NYT. Натомість іранці мають «чимало приводів для святкування». Серед них видання називає відновлення здатності Тегерана отримувати мільярди доларів від продажу нафти, що послаблює тиск на режим, у той час як переговори й баталії за найважливіший документ — підсумкову угоду — ще тільки попереду. Навіть якщо врахувати, що угода поверне Ірану доступ до роками заморожених активів і зняття санкцій лише в обмін на «гарну поведінку», як заявив Трамп, по суті це ті самі поступки, які Барак Обама зробив 11 років тому і які Трамп відтоді жорстко відкидає, наголосила NYT.

Реклама:

Тож поки зарано говорити, чи зможе 47-й президент США претендувати на більші досягнення у врегулюванні ядерного питання з Іраном, аніж його попередник. Якщо у подальших переговорах США змусять іранців вивезти свої запаси ядерного палива з країни (чого домігся Обама у 2015 році) та припинити всю діяльність зі збагачення урану на два десятиліття (чого Обама не зміг зробити), тоді Трамп, можливо, й зможе претендувати на певну довгострокову перемогу. Нею також стала б дестабілізація іранського керівництва та протести й повстання в Ірані, до чого Трамп закликав на початку конфлікту.

«Але поки що схоже, що все відбувається навпаки», — резюмує видання.