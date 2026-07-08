США координували рух комерційних суден через Ормузьку протоку маршрутом, погодженим спільно з Оманом (Фото: REUTERS/Stringer)

Сполучені Штати після нових авіаударів по території Ірану не відмовляються від переговорів із Тегераном та мають намір продовжити роботу над укладенням остаточної угоди.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американського посадовця.

За словами співрозмовника видання, у Вашингтоні вважають неприйнятною атаку Ірану на комерційні судна поблизу Ормузької протоки, тому американський удар став відповіддю на ці дії.

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Водночас, за оцінкою США, попри обмін ударами режим припинення вогню залишається чинним.

«США продовжать переговори з Іраном для досягнення остаточної угоди», — цитує WSJ американського посадовця.

За інформацією видання, після укладення рамкової угоди США координували рух комерційних суден через Ормузьку протоку маршрутом, погодженим спільно з Оманом.

Однак напередодні Корпус вартових ісламської революції попередив про готовність атакувати судна, які користуватимуться цим маршрутом.

У вівторок, 7 липня, Іран атакував комерційні судна безпілотниками та протикорабельними крилатими ракетами. За даними американської сторони, було уражено три судна.

У відповідь США відкликали ліцензію, яка дозволяла продаж іранської нафти, а також у ніч на 8 липня завдали нової серії авіаударів по військових об'єктах Ірану.

За даними американських ЗМІ, під удар потрапили системи протиповітряної оборони, берегового спостереження, пускові установки, протикорабельні ракети, майданчики для запуску безпілотників та портова інфраструктура.

Як повідомляв Axios, нова операція була у чотири-п'ять разів масштабнішою за попередні удари, а план атаки особисто схвалив президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Туреччині.

У середині червня США та Іран уклали рамкову угоду, яка передбачає продовження режиму припинення вогню та проведення переговорів для укладення фінальної угоди про врегулювання конфлікту протягом 60 днів.