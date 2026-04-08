Трамп заявив, що переговори США та Ірану відбудуться «дуже скоро», але в них навряд чи візьме участь Венс

Джерело CNN, знайоме з планами Білого дому, повідомило, що чиновники адміністрації Трампа більше не готуються до того, що віцепрезидент Джей Ді Венс візьме участь у переговорах з Іраном (Фото: REUTERS/Mike Segar)

Президент США Дональд Трамп заявив, що прямі мирні переговори з Іраном відбудуться «дуже скоро», але додав, що не впевнений, чи візьме в них участь віцепрезидент Джей Ді Венс.

Про це глава Білого дому заявив 8 квітня, повідомляє американський телеканал CNN.

«У нас будуть Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джей Ді — можливо, Джей Ді, я не знаю. Є питання безпеки», — сказав Трамп про заплановані в пакистанській столиці Ісламабаді переговори з Іраном.

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Водночас джерело CNN, знайоме з планами Білого дому, повідомило, що чиновники адміністрації Трампа більше не готуються до того, що віцепрезидент Венс візьме участь у переговорах з Іраном цього тижня.

Однак, з огляду на нестабільний характер поточних переговорів, це рішення Білого ще може бути змінено, зазначило джерело.

Оновлено о 22:10. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу повідомила, що Джей Ді Венс очолить переговори з Іраном, які відбудуться в Ісламбаді вранці в суботу, 11 квітня. Його супроводжуватимуть Стів Віткофф і Джаред Кушнер, передає The Times of Israel.

У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він підкреслив, що домовленість передбачає двостороннє припинення вогню.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. У заяві йдеться, що угоду про припинення вогню укладено за згодою нового верховного лідера Ірану аятоли Моджтаби Хаменеї.

Телеканал CNN із посиланням на високопоставленого представника Білого дому повідомив, що Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

Однак 8 квітня в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що завдала найбільшого (з початку операції Ревучий лев) скоординованого удару по об'єктах угруповання Хезболла в Лівані.

Зокрема, під удар потрапили штаб-квартири угруповання, командні центри розвідки і центральні штаби, інфраструктура вогневих і військово-морських підрозділів, активи сил Радван і повітряного підрозділу (127), повідомили ізраїльські офіцери.