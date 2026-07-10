«Тегеран не повинен мати ядерної зброї». США та Іран ведуть кулуарні переговори, щоб знизити напруженість між країнами — ЗМІ
Як заявив ABC News офіційний представник Вашингтона, США та Іран продовжують вести технічні переговори з ядерних питань (Фото: REUTERS/Dado Ruvic)
Представники США та іранського режиму аятол ведуть кулуарні технічні переговори, спрямовані на зниження напруженості у конфлікті між країнами.
Про це 10 липня повідомляють телеканали CNN та ABC News з посиланням на власні джерела.
За словами одного з американських посадовців, США цілеспрямовано завдають ударів по іранських об'єктах, а потім роблять паузу, щоб уникнути ескалації та дати можливість спрацювати дипломатичним заходам.
«9 липня кілька офіційних осіб повідомили CNN, що триває підготовка до можливих ударів з боку США в разі потреби, але наразі пріоритет віддається дипломатії», — пише CNN.
Того ж дня на американському авіаносці Авраам Лінкольн, що перебуває в Аравійському морі, члени екіпажів завантажували винищувачі боєприпасами, а пілоти проводили навчання в межах підготовки до можливих ударів по Ірану, повідомили журналісти.
Командир авіаносця [капітан 1-го рангу Деніел Кілер — ред.] «…повідомив тисячам членів екіпажів, що ситуація загострюється і їм слід зберігати боєготовність, як вони це завжди роблять. Готуючись до можливих ударів [по Ірану — ред.], пілоти винищувачів також виконували планові оборонні операції, причому літаки злітали як удень, так і вночі», — пише CNN.
Як заявив ABC News офіційний представник Вашингтона, США та Іран продовжують вести технічні переговори з ядерних питань — навіть після двох днів ударів у відповідь з боку США , завданих цього тижня.
«Сполучені Штати, як і раніше, віддані пошуку рішення, і технічні переговори тривають. Іран ніколи не повинен мати ядерної зброї», — заявив він.
За словами представника США, 60-денне перемир’я та меморандум про взаєморозуміння «ґрунтуються на виконанні зобов’язань», тоді як дії Ірану «являють собою невиконання зобов’язань на неприйнятному рівні».
«Напади Ірану на ці мирні судна є актами тероризму», — підсумував він.
Удари США по Ірану — що відомо
18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. США дозволили Ірану експортувати нафту й скасували санкції, а Тегеран зобов’язався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками. Того ж дня Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокаду Ормузької протоки остаточно знято.
Однак вже 25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару під час проходження через Ормузьку протоку поблизу узбережжя Оману; згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник. 26 червня американські військові завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на цю атаку, а 27 червня КВІР заявив про обстріл позицій американських військ на Близькому Сході, пообіцявши ще масштабнішу відповідь у разі повторення ударів з боку США.
7 липня Іран атакував три комерційні судна за допомогою безпілотників і протикорабельних крилатих ракет. У відповідь США відкликали ліцензію на продаж іранської нафти, а в ніч на 8 липня завдали нових ударів по іранських військових об'єктах. За даними Axios, ця операція була в кілька разів масштабнішою за попередні удари, а план атаки особисто схвалив президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Туреччині.
9 липня іранське напівофіційне агентство Fars заявило, що американські військові завдали удару по залізничному мосту Ак-Таге-Хан у північній іранській провінції Голестан.
За даними Fars, ця залізнична гілка є важливим торговельним коридором, що з'єднує Тегеран із Росією та Китаєм через Туркменістан і Казахстан.