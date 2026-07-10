Як заявив ABC News офіційний представник Вашингтона, США та Іран продовжують вести технічні переговори з ядерних питань (Фото: REUTERS/Dado Ruvic)

Представники США та іранського режиму аятол ведуть кулуарні технічні переговори , спрямовані на зниження напруженості у конфлікті між країнами.

Про це 10 липня повідомляють телеканали CNN та ABC News з посиланням на власні джерела.

За словами одного з американських посадовців, США цілеспрямовано завдають ударів по іранських об'єктах, а потім роблять паузу, щоб уникнути ескалації та дати можливість спрацювати дипломатичним заходам.

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«9 липня кілька офіційних осіб повідомили CNN, що триває підготовка до можливих ударів з боку США в разі потреби, але наразі пріоритет віддається дипломатії», — пише CNN.

Того ж дня на американському авіаносці Авраам Лінкольн, що перебуває в Аравійському морі, члени екіпажів завантажували винищувачі боєприпасами, а пілоти проводили навчання в межах підготовки до можливих ударів по Ірану, повідомили журналісти.

Командир авіаносця [капітан 1-го рангу Деніел Кілер — ред.] «…повідомив тисячам членів екіпажів, що ситуація загострюється і їм слід зберігати боєготовність, як вони це завжди роблять. Готуючись до можливих ударів [по Ірану — ред.], пілоти винищувачів також виконували планові оборонні операції, причому літаки злітали як удень, так і вночі», — пише CNN.

Як заявив ABC News офіційний представник Вашингтона, США та Іран продовжують вести технічні переговори з ядерних питань — навіть після двох днів ударів у відповідь з боку США , завданих цього тижня.

«Сполучені Штати, як і раніше, віддані пошуку рішення, і технічні переговори тривають. Іран ніколи не повинен мати ядерної зброї», — заявив він.

За словами представника США, 60-денне перемир’я та меморандум про взаєморозуміння «ґрунтуються на виконанні зобов’язань», тоді як дії Ірану «являють собою невиконання зобов’язань на неприйнятному рівні».

«Напади Ірану на ці мирні судна є актами тероризму», — підсумував він.

Удари США по Ірану — що відомо

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. США дозволили Ірану експортувати нафту й скасували санкції, а Тегеран зобов’язався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками. Того ж дня Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокаду Ормузької протоки остаточно знято.

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Однак вже 25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару під час проходження через Ормузьку протоку поблизу узбережжя Оману; згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник. 26 червня американські військові завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на цю атаку, а 27 червня КВІР заявив про обстріл позицій американських військ на Близькому Сході, пообіцявши ще масштабнішу відповідь у разі повторення ударів з боку США.

7 липня Іран атакував три комерційні судна за допомогою безпілотників і протикорабельних крилатих ракет. У відповідь США відкликали ліцензію на продаж іранської нафти, а в ніч на 8 липня завдали нових ударів по іранських військових об'єктах. За даними Axios, ця операція була в кілька разів масштабнішою за попередні удари, а план атаки особисто схвалив президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Туреччині.

9 липня іранське напівофіційне агентство Fars заявило, що американські військові завдали удару по залізничному мосту Ак-Таге-Хан у північній іранській провінції Голестан.

За даними Fars, ця залізнична гілка є важливим торговельним коридором, що з'єднує Тегеран із Росією та Китаєм через Туркменістан і Казахстан.