Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни з США та Ізраїлем , в рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню. Про це заявив високопоставлений іранський чиновник агентству Reuters .

Він наголосив, що Іран не погодиться на встановлені терміни, оскільки наразі вивчає цю пропозицію. За словами чиновника, Вашингтон «не готовий до постійного перемир’я».

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Як повідомляло видання Axios, посилаючись на джерела, обізнані з переговорами, США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Потенційна угода розглядається як «єдиний шанс запобігти різкій ескалації війни», що включатиме масовані удари по іранській цивільній інфраструктурі та удари у відповідь по енергетичних об'єктах країн Перської затоки. За даними Axios, шанси досягти угоди протягом наступних 48 годин невеликі.

Чотири джерела повідомили, що переговори відбуваються через пакистанських, єгипетських та турецьких посередників, а також через текстові повідомлення між посланцем Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

26 березня Трамп заявляв, що на прохання Тегерана відклав удари по іранській енергетиці на 10 днів — до понеділка, 6 квітня 2026 року. МЗС Ірану назвало заяву очільника Білого дому «хибною та безпідставною».

Інфографіка: NV

Інфографіка: NV

5 квітня Дональд Трамп висунув новий ультиматум Ірану, давши Тегерану 48 годин на відкриття Ормузької протоки. Він різко висловився та пригрозив завдати ударів по електростанціях та мостах Ірану, якщо не буде угоди.

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів США по інфраструктурі Ірану «ворота пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Іран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку лише після компенсації країні фінансових збитків через війну.