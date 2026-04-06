Іран відмовився від умов США про припинення вогню та прямих переговорів у Пакистані — WSJ

Посередницькі зусилля Туреччини, Єгипту та Пакистану щодо запуску прямих контактів між США та Іраном поки не дали результату. Тегеран відмовився йти на поступки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Співрозмовники видання стверджують, що іранська сторона не готова переглядати свої ключові вимоги. Зокрема, Тегеран відкинув пропозицію відкрити Ормузьку протоку в обмін на тимчасове припинення вогню, а також повідомив посередникам, що не хоче проводити зустріч із представниками США в Ісламабаді найближчими днями. У Тегерані американські умови називають неприйнятними.

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The Wall Street Journal також пише, що міністри закордонних справ Туреччини, Єгипту та Пакистану провели телефонні контакти з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі та спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, однак навіть ці переговори не дали помітного результату. На цьому тлі Туреччина та Єгипет почали шукати альтернативні майданчики для можливих контактів — серед варіантів називають Стамбул і Доху.

5 квітня президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Ірану, давши Тегерану 48 годин на відкриття Ормузької протоки. Він пригрозив завдати ударів по електростанціях та мостах у країні, якщо Іран відмовиться. За словами Трампа, якщо Іран не укладе угоду і не зробить це швидко, він розгляне можливість «рознести все під три чорти» і взяти під контроль іранську нафту.

«У вівторок [7 квітня] в Ірані буде „День електростанцій“ та „День мостів“, і все це одночасно. Це буде щось!!! Відкрийте й***ну протоку, божевільні покидьки, або житимете в пеклі. Просто дивіться! Хвала Аллаху», — написав Трамп у соцмережі Truth Social 5 квітня.

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів США по інфраструктурі Ірану «ворота пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Штати назвали її Епічна лють, Ізраїль — Рев лева. Внаслідок авіаударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь на удари Штатів та Ізраїлю Іран став запускати балістичні ракети та безпілотники по самому Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази США.

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28 березня Reuters писало, що за місяць від початку військової операції проти Ірану президент США Дональд Трамп опинився перед складним вибором — укласти потенційно недосконалу угоду та завершити війну, або ж ризикнути ескалацією, що може призвести до затяжного конфлікту.

31 березня видання The Wall Street Journal написало, що Дональд Трамп готовий піти на завершення війни проти Ірану навіть у тому разі, якщо нині заблокована Ормузька протока так і не буде повністю відкрита.

За даними американської розвідки, Тегеран дійсно навряд чи погодитьсяна розблокування Ормузької протоки найближчим часом.

3 квітня США за один день втратили два військові літаки. Іранські сили збили F-15Eнад територією країни, після чого одного американського льотчика врятували, а другого оголосили зниклим. Того ж дня поблизу Ормузької протоки був втрачений і штурмовик A-10 Warthog; його єдиного пілота вдалося врятувати. За даними західних медіа, це один із найсерйозніших епізодів ескалації, який різко підвищив ставки у протистоянні Вашингтона і Тегерана.

В цей день видання The Wall Street Journal повідомило, що зусилля країн Близького Сходу та інших регіональних посередників на чолі з Пакистаном стосовно організації переговорів про припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном зайшли у глухий кут.



1 квітня представники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що Ормузьку протоку не буде відкрито через «безглузді виступи» президента Дональда Трампа і що цей водний шлях перебуває «під твердим контролем КВІР».



