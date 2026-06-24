«Є багато підводного каміння». Про що домовляються США з Іраном та чому війну Ізраїль програв — розмова з Ігорем Семиволосом

24 червня, 05:27
NV Преміум
Президент США Дональд Трамп вказує пальцем на прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у Флориді, США. Грудень 2025 року (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп вказує пальцем на прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у Флориді, США. Грудень 2025 року (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Автор: Богдан Машай

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв’ю Radio NV розповів, якою стали домовленості США та Ірану для сторін, а також для Ізраїлю, та якою буде угода.

 — Результат, якого досягли в Швейцарії, як ви його оцінюєте? Що він демонструє про реальні інтереси сторін у цьому процесі укладання фінальної угоди? І якою мірою кожна з них змогла відстояти їх у Швейцарії?

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— Я думаю, обидві сторони зацікавлені в підписанні угоди. Це свідчить про те, що, незважаючи на всі обставини, які ми бачили напередодні зустрічі і під час неї, все-таки знайшли можливість зустрітись, поговорити, укласти якісь попередні домовленості і багато чого іншого. Це чітке і зрозуміле свідчення, що обидві сторони зацікавлені в цій угоді, готові обходити краї.

Теги:   США-Іран Інтерв'ю NV Радіо NV Ядерна програма Ірану Ізраїль

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