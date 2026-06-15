США та Іран домовилися про припинення військових операцій

США та Іран досягли мирної угоди й домовилися про негайне та постійне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані.

Про це заявив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у соцмережі X.



За його словами, офіційне підписання угоди заплановане на 19 червня у Швейцарії. До цього посередники мають провести серію зустрічей для підготовки технічних переговорів і церемонії підписання.

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Шаріф зазначив, що Пакистан продовжує працювати з обома сторонами над фіналізацією наступних кроків мирного процесу.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що домовленості з Іраном остаточно узгоджені.

«Угоду з Ісламською Республікою Іран завершено. Вітаю всіх!» — написав Трамп.

Також він заявив про «безмитне відкриття» Ормузької протоки та негайне припинення військово-морської блокади США в регіоні.

«Я повністю санкціоную безмитне відкриття Ормузької протоки та одночасно дозволяю негайне зняття військово-морської блокади Сполучених Штатів. Кораблі світу, запускайте двигуни. Нехай тече нафта!» — заявив президент США.

Війна проти Ірану: останні новини

11 червня президент США Дональд Трамп оголосив про «чудову угоду», яка може покласти край війні з Іраном, зазначивши, що її підписання очікується найближчими днями. Він заявив, що церемонія підписання документа, ймовірно, відбудеться в Європі за участю віцепрезидента Джей Ді Венса.

Згодом офіційне іранське агентство IRNA повідомило, що Іран не відмовлятиметься від контролю над Ормузькою протокою, а Сполучені Штати не братимуть участі в її майбутньому функціонуванні.

У ніч проти 11 червня США завдали нової хвилі ударів по Ірану та готували продовження бомбардувань. За даними Центрального командування США (CENTCOM), американські військові атакували низку цілей, пов’язаних із системами протиповітряної оборони, зв’язку та військового спостереження.

Своєю чергою, корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що вдарив 12 балістичними ракетами по місцю розташування американських винищувачів F-35, F-15 і F-16 в Йорданії.

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Попри ескалацію, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон усе ще розраховує на укладення угоди з Іраном.