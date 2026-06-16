Протягом багатьох років посли США використовували неформальні вечері для згуртування європейських союзників , обміну думками та досягнення консенсусу в Брюсселі, однак ця традиція зникла після повернення Дональда Трампа до Білого дому, повідомляє Politico .

За словами дев’яти діючих та колишніх дипломатів із країн ЄС та інших держав, ці вечори були одними з найкорисніших дипломатичних майданчиків. Зокрема, вечері для «однодумців», як їх називали американські дипломати, проводилися приблизно раз на місяць, і зазвичай на них було менше десятка учасників.

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До списку гостей зазвичай входили посли кількох країн ЄС, а також представники стратегічно важливих партнерів, що не входять до ЄС. За словами колишнього американського дипломата, впливовий глава кабінету президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн Бйорн Зайберт іноді був присутній на зустрічах.

«За келихами каберне совіньйон і шардоне з Напи та тарілками стейків і риби, приготованих на нещодавно відремонтованій сучасній професійній кухні, учасники обмінювалися відвертими думками, щоб зрозуміти позицію урядів та інститутів ЄС до початку офіційних переговорів», — йдеться у повідомленні.

Колишній американський дипломат назвав цей процес «кровою в жилах дипломатичної системи».

«Це кров у жилах дипломатичної системи. Це як: „Я не можу сказати це офіційно, але неофіційно це наші червоні лінії, це мої міркування, політичні реалії в моїй країні, і я не розумію, чому ви не можете зробити X, Y і Z“».

Видання зазначає, що скасування таких зустрічей є символом більш широкого віддалення США від Брюсселя на тлі посилення тиску Трампа на ЄС.

«З моменту повернення до влади Трамп ввів мита на європейські товари, пригрозив вивести війська з країн НАТО, пообіцяв захопити Гренландію та неодноразово представляв Європу як супротивника, а не як стратегічного партнера», — йдеться в матеріалі.

На цьому тлі, за словами двох дипломатів ЄС, місія США стала менше орієнтуватися на налагодження відносин і відійшла від неформальної дипломатії, яка тривалий час допомагала Вашингтону формувати дискусії та отримувати підтримку серед європейських союзників.

За часів Трампа американська місія не повністю відмовилася від дипломатії у більш вузькому форматі. Двоє дипломатів, які не є громадянами ЄС, заявили, що місія час від часу організовувала обіди та вечері, хоча й рідше та в іншому форматі.

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Один дипломат сказав, що періодично проводяться зустрічі членів розвідувального альянсу «П'ять очей» — США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії — або «четвірки», до якої входять США, Японія, Індія та Австралія.

Однак дипломати з ЄС та країн, що не входять до ЄС, з якими спілкувалося видання, заявили, що ці заходи не схожі на «вечері однодумців».

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Колишній американський дипломат розповів, що навіть існувало жартівливе суперництво у виборі найкращого кухаря та вина.

«Посли через своїх кухарів намагалися перевершити один одного. Існувало певне егоїстичне прагнення визначити, у кого кращий кухар», — заявив він.

Дипломати розглядають ці зміни «як символ чогось більшого»: поступового ослаблення американського впливу. Якщо протягом десятиліть США вважалися незамінним дипломатичним гравцем у Брюсселі, здатним скликати союзників, формувати дискусії та збирати інформацію через розгалужену мережу формальних і неформальних зв’язків, то зараз ця точка зору змінюється.

15−17 червня у французькому місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера проходить триденний саміт G7. Він зібрав лідерів семи найвпливовіших держав світу — Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Сполучених Штатів — а також Європейського Союзу.

Війна Росії проти України є однією з ключових тем саміту, а президент України Володимир Зеленський — його гостем. Як очікується, світові лідери разом із Зеленським спробують переконати Дональда Трампа схилити Росію до переговорів на основі п’яти умов для справедливого миру, які раніше узгодили з Україною лідери Великої Британії, Німеччини та Франції.

У ніч проти 15 червня, коли розпочався саміт, Росія завдала масованого удару по Києву та атакувала Києво-Печерську лавру.