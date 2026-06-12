США планують вивести значну частину винищувачів з ЄС, що може вплинути на хід війни в Україні — NYT

США планують істотно скоротити кількість літаків і військових кораблів, які вони надають для операцій НАТО в Європі, повідомляє The New York Times із посиланням на європейських чиновників.

За даними видання, офіційний документ із планом скорочення кількості авіації був переданий союзникам на початку червня.

Джерела видання заявляють, що це обмежить можливості НАТО проводити розвідку та наносити удари на великі відстані. США, зокрема, планують:

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зменшити кількість винищувачів F-16 та F-15E з 150 до 100 одиниць;

скоротити кількість літаків морської розвідки з 26 до 15, а також повністю вивести всі вісім літаків-заправників;

передислокувати один підводний човен із ракетним озброєнням, авіаносець та кілька військових кораблів;

скоротити одну з двох груп бомбардувальників, призначених для оборони Європи.

Пентагон відмовився коментувати документ, але нагадав, що раніше заявляв про плани зменшити свої зобов’язання в країнах Європи.

Також чиновники США заявили, що готуються до скорочення військ «набагато раніше, ніж думали їхні європейські колеги».

«Різке скорочення американських сил вплине на здатність НАТО, наприклад, контролювати рух російських підводних човнів або можливість запускати далекобійні ракети Tomahawk углиб Росії», — робить висновок NYT.

Відносини США — Європа в рамах НАТО

Президент США Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість виходу США з НАТО, а згодом пов’язав розбіжності зі своєю пропозицією анексувати Гренландію.

Як повідомляв телеканал CNN, ситуацію загострили різкі переговори генсека НАТО Марка Рютте з Трампом, після яких стало відомо про «явне розчарування» американського лідера позицією союзників щодо Ірану.

Паралельно виникла серйозна невизначеність щодо присутності контингенту США в Європі: Пентагон почав розглядати виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи, а згодом з’явилися дані про плани Вашингтона радикально скоротити свій військовий внесок у «модель сил НАТО».

Хоча в НАТО закликають не панікувати і заявляють, що Європа вже виконує фінансові вимоги Трампа щодо збільшення витрат на безпеку, європейські лідери готують спільну відповідь.

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Зокрема, у червні в Берліні лідери країн E5 (Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі) на чолі з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом зберуться, щоб розробити пакет оборонних заходів і налагодити план поліпшення відносин із Трампом.

4 червня німецьке видання Welt писало, що США передали НАТО засекречений список із 11 позицій, який передбачає істотне скорочення американської військової присутності в Європі, зокрема авіації та ВМС, через переорієнтацію на Тихоокеанський регіон.