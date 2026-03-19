Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість додаткового перекидання американських військ на Близький Схід на тлі війни з Іраном. Йдеться про розміщення наземних сил.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в адміністрації США та сфері регіональної безпеки.



За даними агентства, йдеться про можливе відправлення тисяч військовослужбовців і додаткових військово-морських сил. Серед обговорюваних завдань — забезпечення безпечного проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

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Адміністрація Трампа також обговорювала варіанти відправки сухопутних військ на іранський острів Харк, який є центром 90% іранського експорту нафти, повідомили агентству три особи, обізнані з цим питанням, та три американські чиновники. «Один із чиновників зазначив, що така операція буде дуже ризикованою. Іран має можливість вразити острів ракетами та дронами», — йдеться в матеріалі Reuters.

Джерела Reuters також зазначають, що у Вашингтоні обговорюють варіанти, пов’язані з контролем над запасами високозбагаченого урану Ірану. Остаточного рішення наразі немає. Представник Білого дому на умовах анонімності заявив агентству, що Трамп «залишає всі варіанти відкритими».

Співрозмовники Reuters наголошують, що використання сухопутних сил пов’язане із серйозними політичними ризиками. У США зберігається низька підтримка нової великої війни на Близькому Сході, а сам Трамп раніше обіцяв уникати втягування країни у тривалі конфлікти в регіоні.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

Інфографіка: NV

6 березня іранські військові заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln. За їхніми словами, це була вже друга атака, проте самі США інформацію не підтверджували.

Так само 6 березня Трамп сказав, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерану.

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Згодом іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.