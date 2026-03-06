США розглядають усі варіанти, щоб стабілізувати ціни на нафту після стрибка через війну на Близькому Сході

Бергам додав, що США можуть піти на певний ризик (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Адміністрація президента США розглядає весь спектр рішень для стабілізації різкого зростання цін на нафту, яке посилилося на тлі війни на Близькому Сході.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив американський посадовець Даг Бергам.



За його словами, у Білому домі опрацьовують як кроки, що можуть дати негайний ефект, так і довгострокові сценарії. Серед можливих інструментів Бергам назвав вивільнення сирої нафти зі стратегічного (аварійного) нафтового резерву США. Він також не виключив, що Вашингтон може скоординувати дії з іншими країнами, щоб посилити вплив на ринок і знизити ціновий тиск.

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Бергам додав, що США можуть піти на певний ризик, аби допомогти союзникам забезпечити необхідні запаси енергоносіїв.

На тлі воєнних подій у регіоні ціни на нафту різко зросли, а ринки враховують ризики перебоїв постачання, зокрема через обмеження руху танкерів у районі Ормузької протоки.