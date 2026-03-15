Трамп: Санкції проти російської нафти відновлять після завершення кризи на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп розмовляє з представниками ЗМІ після прибуття на військову базу Ендрюс, штат Меріленд, 11 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції проти російської нафти будуть відновлені після завершення кризи на Близькому Сході.

Про це він заявив інтерв'ю телеканалу NBC News.

Коментуючи своє рішення тимчасово скасувати деякі санкції щодо російської нафти на тлі стрімкого зростання світових цін на нафту, Трамп заявив: «Я хочу, щоб у світі була нафта. Я хочу мати нафту».

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Він зазначив, що санкції, запроваджені після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році, «будуть відновлені, щойно криза мине».

13 березня Сполучені Штати видали обмежену ліцензію, яка дозволяє країнам закуповувати частину російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі.

Опублікована на сайті Міністерства фінансів США ліцензія поширюється лише на російську нафту або нафтопродукти, завантажені на судна станом на 12 березня, і дозволяє здійснювати такі перевезення до 11 квітня.

10 березня повідомлялось, що у Білому домі тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, щоб уникнути перебоїв на світовому ринку. Там вважають, що це «не принесе Москві значної фінансової вигоди».

У ніч на 10 березня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «скасує певні санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни». При цьому глава Білого дому не став уточнювати, які саме санкції буде скасовано.