Через шість місяців після зміни влади у Венесуелі США отримали безпрецедентний вплив на фінансову систему, нафтову галузь і роботу державних інституцій країни, повідомляє The New York Times .

Видання з посиланням на понад десяток американських і венесуельських посадовців повідомило, що державний секретар США Марко Рубіо фактично координує ключові напрями роботи венесуельської влади.

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Видання зазначає, що такого рівня впливу одного американського посадовця на суверенну державу сучасна історія «практично не знала».

За інформацією співрозмовників газети, Рубіо підтримує постійний зв’язок через WhatsApp із Делсі Родрігес — виконувачкою обов’язків керівника країни після зміни влади, яка користується підтримкою Вашингтона.

Попри регулярні контакти, журналісти зазначають, що відносини між сторонами не можна назвати рівноправними.

За даними NYT, Міністерство фінансів США отримує доходи від основної частини венесуельського експорту, після чого кошти повертаються через банківську систему країни.

При цьому американська сторона визначає, на які цілі можуть витрачатися кошти і хто має право ними розпоряджатися. Такий механізм дозволив припинити корупційні схеми та захистити державні доходи від вимог кредиторів.

Водночас Родрігес, як зазначають джерела, опинилася в залежності від рішень Вашингтона, оскільки без узгодженого фінансування не може забезпечувати виплату зарплат і підтримку національної валюти.

Крім того, за інформацією газети, Рубіо контролює санкційну політику США щодо Венесуели та реформування нафтової галузі, а також бере участь у погодженні найважливіших кадрових рішень, зокрема призначення міністра оборони.

Автори публікації стверджують, що американський вплив поширюється не лише на внутрішнє управління, а й на міжнародну діяльність Каракаса. Зокрема, NYT наводить приклад із поїздкою Родрігес до Індії, про яку Рубіо заздалегідь повідомив офіційну владу Венесуели.

18 березня США частково послабили санкції проти Венесуели , дозволивши американським компаніям співпрацювати з її державною нафтовою компанією задля стабілізації нафтового ринку на тлі війни з Іраном. Водночас певні обмеження зберігаються: фінансові операції контролюватимуться США, а угоди з низкою країн і боргові транзакції залишаються під забороною.