Відповідне відео CENTCOM оприлюднило на сторінці у X.

Чорно-білі кадри показують ураження трьох літаків різних типів, коли вони перебували на аеродромах.

Наприкінці відео можна побачити, як на летовищі одночасно палають ще три літаки.

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«Іранський режим з кожним днем втрачає свої повітряні сили. Американські війська не просто захищаються від іранських загроз, ми методично їх ліквідуємо», — йдеться у повідомленні CENTCOM.

10 березня CENTCOM повідомив, що з початку спецоперації Епічна лють американські військові знищили або пошкодили понад 50 іранських кораблів та уразили понад 5 тисяч військових об'єктів.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що внаслідок американських ударів «58% іранських ракетних пускових установок уже виведені з ладу», а країна, за його оцінкою, буде «відкинута на 10 років назад», перш ніж зможе відновитися.

11 березня Трамп заявив, що Сполучені Штати «перемогли» у війні з Іраном.

Спільна операція проти Ірану під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США) триває з 28 лютого. Внаслідок ударів по Тегерану загинув 86-річний аятола Алі Хаменеї. Також ліквідовано десятки іранських високопосадовців.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та запустив сотні ракет і дронів по країнах Перської затоки, де уражено американські військові бази, посольства та нафтові об'єкти.

