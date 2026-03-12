Американські військові показали кадри ураження іранських літаків на аеродромах — відео

12 березня, 10:01
Кадри ураження іранського літака американськими силами, як стверджує CENTCOM (Фото: Скріншот із відео U.S. Central Command/X)

Кадри ураження іранського літака американськими силами, як стверджує CENTCOM (Фото: Скріншот із відео U.S. Central Command/X)

Центральне командування ЗС США (CENTCOM) показало кадри ураження іранських військових літаків.

Відповідне відео CENTCOM оприлюднило на сторінці у X.

Чорно-білі кадри показують ураження трьох літаків різних типів, коли вони перебували на аеродромах.

Наприкінці відео можна побачити, як на летовищі одночасно палають ще три літаки.

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https://twitter.com/CENTCOM/status/2031884186231926928?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2031884186231926928%7Ctwgr%5E786c4c96fb8501d650d2ba0efd3f42fb389b3d6a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2026%2F03%2F12%2F7233034%2F

«Іранський режим з кожним днем втрачає свої повітряні сили. Американські війська не просто захищаються від іранських загроз, ми методично їх ліквідуємо», — йдеться у повідомленні CENTCOM.

10 березня CENTCOM повідомив, що з початку спецоперації Епічна лють американські військові знищили або пошкодили понад 50 іранських кораблів та уразили понад 5 тисяч військових об'єктів.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що внаслідок американських ударів «58% іранських ракетних пускових установок уже виведені з ладу», а країна, за його оцінкою, буде «відкинута на 10 років назад», перш ніж зможе відновитися.

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11 березня Трамп заявив, що Сполучені Штати «перемогли» у війні з Іраном.

Спільна операція проти Ірану під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США) триває з 28 лютого. Внаслідок ударів по Тегерану загинув 86-річний аятола Алі Хаменеї. Також ліквідовано десятки іранських високопосадовців.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та запустив сотні ракет і дронів по країнах Перської затоки, де уражено американські військові бази, посольства та нафтові об'єкти.

Редактор: Єва Сластнова

Теги:   Авіація Іран Бойові літаки удар США та Ізраїлю по Ірану війна США в Ірані

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