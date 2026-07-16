Наприкінці минулого місяця американські збройні сили провели брифінг щодо концепції потенційних операцій, які можуть бути здійснені, повідомили офіційні особи. Такі брифінги регулярно проводяться Міністерством оборони та бойовими командуваннями для різних непередбачених ситуацій, під час яких аналізуються цілі місій, необхідна чисельність військ, послідовність подій, логістичні аспекти та пов’язані з ними ризики, сказано у матеріалі.

Реклама

За словами кількох американських чиновників, обізнаних з ходом обговорень, військові стратеги розглядали варіант висадки десанту на Кубі за участю тисяч американських солдатів. Операцію може здійснити 101 повітряно-десантна дивізія Сухопутних військ США — це єдиний підрозділ, підготовлений до виконання такого завдання.

Читайте також: США перекинули авіаносну ударну групу до Карибського басейну на тлі загострення відносин із Кубою

Водночас посадовці пояснили CBS News, що брифінги та обговорення не свідчать про те, що президент Дональд Трамп чи Пентагон вирішили провести операцію.

Будь-яка операція проти Куби зіткнеться з серйозною проблемою для Пентагону, оскільки значна частина уваги американських військових вже спрямовані на інші сфери, зокрема на Іран, пише CBS News. США скерували на Близький Схід літаки, розвідувальні засоби та інші ресурси. Перенесення акценту на Кубу наразі малоймовірне, враховуючи припинення дії перемир’я з Іраном минулого тижня, кажуть чиновники, які спілкувалися з CBS News.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон віддає перевагу дипломатичному варіанту переходу до нового уряду Куби на чолі з технократами, готовими провести економічні реформи. Цей процес зайшов у глухий кут, попри посилення фінансового тиску на кубинські збройні сили. 11 липня Рубіо зазначив, що досі режим та його «корумповані еліти» продовжують відмовлятися від реформ, натомість «закріплюючи свій тотальний контроль» та дотримуючись «морально збанкрутілої марксистської ідеології».

Інфографіка: NV

Куба та США мають давню суперечку щодо території — після Кубинської революції 1959 року Фідель Кастро відмовився обналичити чеки, стверджуючи, що договір оренди, підписаний у 1903 році, є недійсним.

Інфографіка: NV

У 2026 році стало відомо, що Куба створила нові виклики у сфері безпеки, придбавши ударні БпЛА невідомого походження. 10 червня глава Пентагону Піт Гегсет попередив владу Куби про «неприпустимість придбання зброї, яка може становити загрозу для США».

Реклама:

Загострення між США та Кубою — головне

Після того, як Штати повалили владу Ніколаса Мадуро у Венесуелі, постачання палива на Кубу з цієї країни було припинено. Дефіцит спричиняє енергетичну кризу в острівній державі та тотальні бекаути.

Інфографіка: NV

Адміністрація Трампа час від часу натякає, що після Венесуели та Ірану Куба є наступним фокусом уваги США і на неї очікує «новий світанок». У ЗМІ з’являються матеріали про те, що Білий дім розглядає варіанти застосування щодо Куби військової сили.

20 травня Сполучені Штати висунули федеральний кримінальний обвинувальний акт проти колишнього президента Куби Рауля Кастро і ще п’ятьох осіб. Згідно із судовими документами, 94-річному Раулю Кастро в Маямі, штат Флорида, висунули обвинувачення у змові з метою вбивства громадян США, а також за чотирма пунктами у вбивстві та за двома — у знищенні літаків.

21 травня держсекретар Марко Рубіо у відеозверненні закликав кубинців підтримати підхід адміністрації президента Трампа і звинуватив владу Куби у відповідальності за енергетичну, продовольчу та економічну кризу в країні.