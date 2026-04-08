У команді Трампа готуються до переговорів з Іраном (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Адміністрація американського президента Дональда Трампа готує потенційні особисті переговори США та Ірану для досягнення довгострокової угоди про завершення конфлікту.

Про це у середу, 8 квітня, пише CNN, посилаючись на американських посадовців.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що обговорення особистої зустрічі тривають, але жодних остаточних рішень поки немає — усе буде підтверджено лише після офіційної заяви президента або Білого дому.

Реклама

За словами джерел, ймовірним місцем переговорів може стати Ісламабад (столиця Пакистану) за участі пакистанських посередників. Такий сценарій стає дедалі реальнішим після оголошення США та Іраном двотижневого перемир’я, додали вони.

Очікується, що у зустрічі можуть взяти участь спецпредставник Трампа Стів Віткофф, його зять Джаред Кушнер, а також віцепрезидент Джей Ді Венс, наголосили посадовці.

У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він підкреслив, що домовленість передбачає двостороннє припинення вогню.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. У заяві йдеться, що угоду про припинення вогню укладено за згодою нового верховного лідера Ірану аятоли Моджтаби Хаменеї.

Телеканал CNN із посиланням на високопоставленого представника Білого дому повідомив, що Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

