Рубіо попередив, що США планують «ліквідувати» Міжнародний кримінальний суд

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа має намір «ліквідувати» Міжнародний кримінальний суд, і закликав інші країни приєднатися до цієї кампанії.

Про це повідомляє CNN.

Рубіо звинуватив МКС у тому, що той веде війну проти США не кулями чи ракетами, а силою так званого міжнародного права.

Журналісти зазначають, що конфлікт розпочався ще за часів першого президентського терміну Дональда Трампа, коли суд намагався розслідувати ймовірні воєнні злочини американських військових в Афганістані. Під час другого терміну Трампа Вашингтон уже запровадив низку санкцій проти посадовців МКС через спроби розслідувати дії США та Ізраїлю щодо Ірану.

Реклама:

Зокрема, у статті для The Wall Street Journal Рубіо написав, що США «демонтують» МКС.

«Використовуючи всі інструменти, що є в розпорядженні нашого уряду, і співпрацюючи з кожним союзником, готовим діяти разом із нами, ми зруйнуємо МКС — цеглину за цеглиною, якщо це буде необхідно», — заявив він.

Реклама

Як зазначає CNN, останнім часом Рубіо розпочав масштабну кампанію, спрямовану на дипломатичну ізоляцію суду. США не лише закликають країни відмовитися від визнання юрисдикції МКС, а й попереджають, що держави, які й надалі підтримуватимуть суд і водночас отримуватимуть американську допомогу, можуть зіткнутися з посиленим контролем і переглядом співпраці.

На його думку, ця установа «підтримує потужну мережу лівих неурядових організацій, самовдоволених глобалістів і ворожих урядів країн третього світу та керує нею — мережу, об'єднану ворожістю до США».

Високопосадовці США, зокрема державний секретар, його заступник та американські посли, вже проводять дипломатичні переговори, щоб переконати держави — учасниці Римського статуту вийти зі складу МКС і припинити фінансову підтримку суду.