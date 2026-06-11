Президент США Дональд Трамп провів нараду в Ситуаційній кімнаті з топпосадовцями адміністрації, під час якої обговорювал и можливі нові удари по Ірану.

Про це повідомляє Axios із посиланням на два обізнані джерела.



Зустріч відбулася через кілька годин після заяви Трампа про готовність завдати по Ірану «сильних ударів» уже найближчим часом.

Реклама

У нараді взяли участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, посланник Білого дому Стів Віткофф та інші чиновники.

Міністр оборони Піт Гегсет приєднався до засідання зі штаб-квартири CENTCOM. Пізніше він заявив військовим, що США можуть завдати потужного удару, якщо Іран не погодиться на угоду.

За даними Axios, серед варіантів, які розглядає Трамп, є короткострокова, але масштабна операція для посилення тиску на Тегеран і зміни його позиції на переговорах.

Водночас Вашингтон усе ще розраховує на дипломатичне врегулювання. Катарські посередники, за даними ЗМІ, проводили переговори з іранськими посадовцями в Тегерані, щоб відновити прогрес щодо можливої угоди.

Нагадаємо, раніше США завдали ударів по іранських радарах і системах ППО у відповідь на збиття американського гелікоптера. Після цього Іран заявив про атаки ракетами та дронами по американських цілях у регіоні.