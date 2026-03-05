Разом зі ще трьома країнами. США вперше голосували проти резолюції МАГАТЕ, що засуджує атаки на енергосистему України

США виступили проти резолюції, ухваленою Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) із засудженням атак на енергетичну інфраструктуру України як загрози ядерній безпеці.

Про це повідомило Reuters у четвер, 5 березня.

Сполучені Штати вперше виступили проти резолюції МАГАТЕ. У їхній заяві перед голосуванням йшлося про те, що США підтримують роботу МАГАТЕ, але не підтримують поточний розгляд Радою директорів «непотрібної резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною та Росією».

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У голосування проти резолюції США доєдналися до Росії, Китаю та Нігеру. Загалом було подано чотири голоси проти, 20 голосів — за, 10 країн утрималися.

Як зауважує Reuters, формулювання цієї резолюції було м’якішим, ніж у попередніх. У тексті йшлося, що рада директорів «знову наголошує, що атаки, спрямовані на енергетичну інфраструктуру України для зовнішнього енергопостачання атомних електростанцій, зокрема Запорізької атомної електростанції, становлять пряму загрозу ядерній безпеці».

У лютому США утрималися від голосування на Генеральній Асамблеї ООН з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Генасамблея ухвалила резолюцію Підтримка тривалого миру в Україні, в якій закликала до негайного припинення вогню і наголосила на необхідності дотримання суверенітету та територіальної цілісності України.

Колишній спецпредставник США з питань України та Росії, генерал Кіт Келлог розкритикував таку позицію Штатів. «Хіба чотирьох років війни недостатньо? Хіба зниклих безвісти дітей, обстрілів міст та вбивств невинних людей недостатньо? Це не ділова угода — це війна», — наголосив тоді Келлог.