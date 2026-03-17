Кількість поранених американських військових у війні проти Ірану зросла до 200

Кількість американських військовослужбовців, які зазнали поранень під час війни проти Ірану, зросла приблизно до 200.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).



За інформацією американських військових, більшість травм були легкими, і близько 180 військових уже повернулися до виконання службових обов’язків. Ще 10 людей дістали серйозні поранення.

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Як уточнює Reuters, поранення зафіксували серед американських військових, дислокованих у Кувейті, Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Йорданії, Бахрейні, Іраку та Ізраїлі. Станом на 16 березня 2026 року також відомо про 13 загиблих військовослужбовців США.

Окрім цього, Reuters із посиланням на джерело повідомляє, що від початку операції США втратили на Близькому Сході близько 12 безпілотників MQ-9 Reaper.

11 березня Трамп зазначав, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

13 березня газета The Wall Street Journal написала, що, незважаючи на заклики радників припинити спецоперацію, Дональд Трамп планує продовжувати удари по Ірану та його союзниках. Тоді ж президент США заявляв, що американські військові завдали «одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу» по військових об'єктах на іранському острові Харг.

Трамп також стверджував, що внаслідок спецоперації Іран «повністю розгромлений». За словами американського лідера, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться.

Під час інтерв'ю для NBC News Трамп пояснив, що не готовий на цьому етапі укласти угоду про припинення війни проти Ірану, бо «умови поки що недостатньо хороші».

15 березня міністр енергетики США Кріс Райт у коментарі телеканалу ABC News заявив, що війна з Іраном може закінчитися в найближчі кілька тижнів, а, можливо, навіть раніше.

16 березня президент Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force On, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — незважаючи на свої колишні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».