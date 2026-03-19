США після рішення щодо російської нафти можуть зняти санкції з частини іранської

Нафтовий танкер, який ходить під прапором Ліберії, стоїть на якорі в затоці Галвестон у штаті Техас (США) 18 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Antranik Tavitian)

США найближчим часом можуть зняти санкції з іранської нафти , що перебуває на танкерах у морі.

Про це в четвер, 19 березня, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише агентство Reuters.

Це рішення допоможе збільшити світові поставки і знизити ціни на нафту.

«Найближчими днями ми можемо зняти санкції з іранської нафти, що перебуває в морі», — сказав він в ефірі програми Mornings with Maria на телеканалі Fox Business.

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За словами міністра, додавання іранської нафти, яка наразі залишається під санкціями, у світові поставки допоможе стримати зростання цін на сировину протягом наступних 10−14 днів.

Міністерство фінансів США раніше зробило аналогічний крок, дозволивши продаж російської нафти, яка також перебуває під санкціями і застрягла на танкерах, нагадує Reuters.

Скотт Бессент заявив, що Вашингтон також може односторонньо випустити нафту зі стратегічних резервів у рамках своєї стратегії втручання.

9 березня 2026 року ціни на нафту досягли найвищого рівня з 2022 року.

10 березня заява Трампа щодо Близького Сходу змінила ціну на нафту.

Того ж дня Міжнародне енергетичне агентство запропонувало вивільнити стратегічні запаси нафти, щоб стабілізувати світові ціни, які різко зросли після військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

19 березня ціни на нафту злетіли після удару Ірану по газовому родовищу. Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 4,66 долара США (4,3%), до 112,04 долара США за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 96 центів (1%), до 97,28 долара США за барель.