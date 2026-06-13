США пригрозили забрати заморожені мільярди Ірану у випадку нової ескалації

Бессент попередив, що кожна нова атака Ірану посилюватиме економічні наслідки для Тегерана (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

США можуть використати заморожені іранські активи для компенсації збитків своїм союзникам у регіоні Перської затоки у разі нових атак з боку Тегерана.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Bloomberg.

За його словами, будь-які виплати або збори, пов’язані з наслідками дій Ірану проти країн Перської затоки, можуть бути компенсовані коштами із заблокованих іранських рахунків.

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Бессент попередив, що кожна нова атака Ірану лише посилюватиме економічні та фінансові наслідки для Тегерана.

Йдеться приблизно про 24 млрд доларів заморожених активів. Іран, навпаки, вимагає їх повернення в межах переговорів зі США.

У Тегерані вже відреагували на заяву Вашингтона. Заступник глави МЗС Ірану Казем Гарібабаді заявив, що ці активи не є «військовими трофеями» США і не можуть використовуватися для оплати потреб американських союзників.

Заява Мінфіну США пролунала на тлі різкого загострення між Вашингтоном і Тегераном після інциденту зі збиттям американського гелікоптера.

11 червня президент США Дональд Трамп оголосив про «чудову угоду», яка може покласти край війні з Іраном, зазначивши, що її підписання очікується найближчими днями. Він заявив, що церемонія підписання документа, ймовірно, відбудеться в Європі за участю віцепрезидента Джей Ді Венса.

Згодом офіційне іранське агентство IRNA повідомило, що Іран не відмовлятиметься від контролю над Ормузькою протокою, а Сполучені Штати не братимуть участі в її майбутньому управлінні.

У ніч проти 11 червня США завдали нової хвилі ударів по Ірану та готували продовження бомбардувань. За даними Центрального командування США (CENTCOM), американські військові атакували низку цілей, пов’язаних із системами протиповітряної оборони, зв’язку та військового спостереження.

Своєю чергою корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що вдарив 12 балістичними ракетами по місцю розташування американських винищувачів F-35, F-15 і F-16 в Йорданії.

Напередодні сталася ескалація конфлікту. Американські військові завдали ударів по іранських радарах і системах ППО після збиття американського гелікоптера AH-64 Apache в районі Ормузької протоки. У відповідь Тегеран заявив про ракетно-дронні атаки на американські цілі в регіоні, зокрема по об'єктах у Бахрейні. Незважаючи на нові удари, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон усе ще розраховує на укладення угоди з Іраном.