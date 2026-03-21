Про це у п’ятницю, 20 березня, пише CBS News, посилаючись на джерела, обізнані з обговоренням.

Точний час такої операції наразі невідомий. Одне з джерел зазначило, що рішення ще не ухвалене.

Реклама

За даними двох співрозмовників CBS News, планування зосереджене на можливому залученні підрозділів секретного Об'єднаного командування спеціальних операцій — елітного військового формування, яке зазвичай виконує найчутливіші місії з протидії поширенню ядерної зброї.

Американські посадовці зазначають, що адміністрація Трампа не відкидає спроби вилучити запаси високозбагаченого урану в рамках поточної військової кампанії. Речниця Білого дому Каролайн Лівітт цього тижня заявила, що це «один із варіантів, який розглядається президентом».

Операція із захоплення урану була б складною та ризикованою, вважає генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він пояснив CBS News, що йдеться про циліндри, які містять газ із 60% вмістом високозабрудненого гексафториду урану, з якими важко працювати. Хоч це технічно можливо, операція була б дуже складна.

Американська розвідка минулої весни заявила, що Іран не намагається створити ядерну зброю, а Тегеран стверджував, що його програма виключно мирна, пише видання.

Проте останніми роками Іран збагачував уран до 60%, що перевищує потреби цивільного застосування, додали там. МАГАТЕ зазначило, що Іран — єдина неядерна держава, яка збагачує уран до такого рівня.

19 березня Reuters повідомляло, що адміністрація Трампа розглядає можливість перекидання тисяч американських військових на Близький Схід, включно з наземними силами, на тлі війни з Іраном. Також обговорюються завдання з контролю нафтових маршрутів і можливі операції, пов’язані з іранськими запасами збагаченого урану.

Тоді ж повідомлялось, що США перекидають на Близький Схід тисячі морських піхотинців і моряків, а також десантні кораблі для посилення військової присутності на тлі напруженості з Іраном.

Реклама:

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.