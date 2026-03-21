Трамп розглядає можливість захоплення ядерних спроможностей Ірану — CBS News

21 березня, 12:28
Адміністрація Трампа обговорює варіанти вилучення урану з Ірану (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Адміністрація Трампа обговорює варіанти вилучення урану з Ірану (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість вилучення іранських запасів збагаченого урану, щоб не допустити створення Іраном ядерної зброї.

Про це у п’ятницю, 20 березня, пише CBS News, посилаючись на джерела, обізнані з обговоренням.

Точний час такої операції наразі невідомий. Одне з джерел зазначило, що рішення ще не ухвалене.

Реклама

За даними двох співрозмовників CBS News, планування зосереджене на можливому залученні підрозділів секретного Об'єднаного командування спеціальних операцій — елітного військового формування, яке зазвичай виконує найчутливіші місії з протидії поширенню ядерної зброї.

Читайте також:
Пролетіли 4000 км. Іран випустив балістичні ракети по військовій базі США та Британії на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані — WSJ

Американські посадовці зазначають, що адміністрація Трампа не відкидає спроби вилучити запаси високозбагаченого урану в рамках поточної військової кампанії. Речниця Білого дому Каролайн Лівітт цього тижня заявила, що це «один із варіантів, який розглядається президентом».

Операція із захоплення урану була б складною та ризикованою, вважає генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він пояснив CBS News, що йдеться про циліндри, які містять газ із 60% вмістом високозабрудненого гексафториду урану, з якими важко працювати. Хоч це технічно можливо, операція була б дуже складна.

Американська розвідка минулої весни заявила, що Іран не намагається створити ядерну зброю, а Тегеран стверджував, що його програма виключно мирна, пише видання.

Читайте також:
Трамп заявив, що США готові згорнути військову операцію на Близькому Сході після досягнення цілей щодо Ірану

Проте останніми роками Іран збагачував уран до 60%, що перевищує потреби цивільного застосування, додали там. МАГАТЕ зазначило, що Іран — єдина неядерна держава, яка збагачує уран до такого рівня.

19 березня Reuters повідомляло, що адміністрація Трампа розглядає можливість перекидання тисяч американських військових на Близький Схід, включно з наземними силами, на тлі війни з Іраном. Також обговорюються завдання з контролю нафтових маршрутів і можливі операції, пов’язані з іранськими запасами збагаченого урану.

Тоді ж повідомлялось, що США перекидають на Близький Схід тисячі морських піхотинців і моряків, а також десантні кораблі для посилення військової присутності на тлі напруженості з Іраном.

Читайте також:
«Боягузи, ми це запам’ятали». Трамп розізлився на союзників по НАТО, які не захотіли приєднуватися до війни проти Ірану

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Дональд Трамп Іран Уран війна США в Ірані Ядерна програма Ірану

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies