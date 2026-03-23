США прискорюють перекидання сил на Близький Схід, у ЗМІ пишуть про можливу операцію щодо острова Харк

Спроба перехоплення ракет в Тель-Авів під час американо-ізраїльського конфлікту з Іраном (Фото: REUTERS/Amir Cohen)

США прискорюють перекидання додаткових сил на Близький Схід на тлі війни з Іраном. До регіону направляють тисячі морських піхотинців і моряків, зокрема USS Boxer та підрозділ морської піхоти, щоб посилити американське угруповання.

Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на джерела.

За даними видання, останніми днями високопосадовці США нібито повідомляли своїм колегам в Ізраїлі та інших країнах, що у Сполучених Штатів може «не залишитися іншого вибору», окрім як розпочати операцію із захоплення острова. Харк у Перській затоці має стратегічне значення, оскільки через нього проходить основна частина іранського нафтового експорту.

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Водночас AP раніше повідомляло, що США справді перекидають до регіону тисячі морських піхотинців і моряків, зокрема амфібійну групу на чолі з USS Boxer. Агентство зазначало, що серед опцій, які розглядають у Вашингтоні, є забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку та можливі дії щодо острова Харк однак остаточного рішення про наземну операцію ще не ухвалено.

Один із американських чиновників, якого цитує The Jerusalem Post, підтвердив, що американські збройні сили прискорили розгортання тисяч морпіхів і військово-морського персоналу на Близькому Сході. Йдеться, зокрема, про USS Boxer, а також кораблі USS Portland і USS Comstock.