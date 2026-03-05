В Білому домі назвали рішення Байдена передати зброю Україні «нерозумним»

Президент США Дональд Трамп назвав «нерозумним» рішення свого попередника Джо Байдена передати зброю Україні . Про це, коментуючи допис Трампа у його соцмережі Truth Social, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

За її словами, Сполучені Штати Америки мають більш ніж достатньо можливостей щодо боєприпасів, амуніції та запасів зброї не тільки для успішного виконання операції Епічна лють, але й для того, «щоб піти набагато далі».

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«Ми маємо запаси зброї в місцях, про які багато людей у цьому світі навіть не знають. Однак президент у цьому дописі вказував, що, на жаль, протягом чотирьох років у Білому домі був дуже дурний і некомпетентний лідер, який віддав багато наших найкращих озброєнь задарма, безкоштовно, іншій країні, дуже віддаленій, під назвою Україна», — сказала речниця.

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Відеоцитату з виступу Левітт перепостив у своєму профілі в X спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.

4 березня Трамп у соцмережі Truth Social традиційно розкритикував свого попередника Джо Байдена за постачання зброї Україні.

«Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, віддавши все Ф.Т. Барнуму (Зеленському!) з України — на сотні мільярдів доларів — і, хоча він віддав так багато надзвичайно дорогої зброї (БЕЗКОШТОВНО!), він не потурбувався її замінити», — заявив президент США.

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 3 березня Трамп заявив, що у США є «величезна кількість боєприпасів», однак дорікнув попередній адміністрації Джо Байдена, бо та передала Україні значну кількість озброєння безкоштовно.

«У нас є величезна кількість боєприпасів. У нас є висококласне озброєння; багато чого було нерозумно віддано Байденом, дуже нерозумно і безкоштовно. І я всією душею за Україну, але вони віддали дуже багато. Як ви знаєте, коли я даю боєприпаси, за них платять усі», — сказав Трамп.