«Роблять їх у підвалах, дивовижно». Трамп заявив, що США купуватимуть українські дрони

Президент США Дональд Трамп заявив, що США купуватимуть українські дрони та захопився здатністю України виробляти їх у дуже великих кількостях.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі на полях саміту НАТО.

У Трампа запитали про статус угоди щодо дронів між Україною та США.

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«Ми будемо купувати їхні дрони. Ми виготовляємо чудові дрони, але вони мають здатність виробляти їх у дуже великих кількостях, що є надзвичайно вражаючим. Дивовижно, що в умовах війни вони їх виготовляють. Вони роблять їх у підвалах», — відповів на це американський президент.

У вівторок, 7 липня, в Анкарі офіційно стартував саміт НАТО, на якому зібралися лідери 32 країн Північноатлантичного альянсу. Як зазначало агентство Reuters, ключовим тлом цьогорічного саміту стане жорсткий тиск американського президента Дональда Трампа на Європу щодо збільшення витрат на оборону, а також багатомісячна напруга між США та іншими країнами військово-політичного блоку, зокрема через розбіжності щодо Гренландії та війни в Ірані.

Окрім цього, однією з провідних тем зустрічі лідерів НАТО в Туреччині стане поточна ситуація у війні РФ проти України. Напередодні саміту Росія розгорнула справжній «балістичний терор» проти Києва, завдавши по столиці України низки масованих ударів із використанням десятків балістичних і крилатих ракет, зокрема гіперзвукових Цирконів, а також сотень ударних безпілотників.

7 липня на полях саміту НАТО в Анкарі Україна уклала оборонні домовленості у форматі Drone Deal з Естонією, Нідерландами та Данією, а також готує аналогічну угоду з Канадою. Документи передбачають розвиток спільного виробництва дронів, оборонних технологій та засобів захисту неба.