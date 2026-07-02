Про це написала The Guardian у четвер, 2 липня, з посиланням на звіт, підготовлений демократами — співробітниками підкомітету з нагляду та розслідувань комітету з природних ресурсів Палати представників Конгресу США.

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Видання зауважило, що документ ще не був офіційно ухвалений комітетом. В ньому йдеться про мережу ймовірної корупції, шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та схем «плати за гру»

«За часів президента Дональда Трампа цю [250-ту] річницю було викрадено та перетворено на розсадник корупції та самозбагачення», — зазначається у документі. Зокрема його автори наголошують, що механізм, створений для національного святкування, був перетворений «на апарат для збору та витрачання грошей на службу его, політичній ідеології та улюбленим проєктам президента».

Демократи нагадали, що у 2016 році Конгрес створив комісію США з питань 250-річчя (вона діє як некомерційна організація America250 Foundation) для планування святкування у 2026 році на позапартійній основі. Однак за часів Трампа Білий дім розпочав кампанію тиску з метою підпорядкування комісії, а коли керівництво America250 стало чинити опір вимогам змістити акценти, адміністрація Трампа створила Freedom 250 як дочірню компанію NPF, що «повністю належить їй».

Згідно зі звітом, Freedom 250 таємно перенаправляла ресурси, призначені для America250, на власну користь. Зокрема джерела, опитані демократами в комітеті, повідомили, що збирачі коштів вводили в оману потенційних донорів America250, надаючи їм банківські номери Freedom 250.

Також у звіті наголошується, що Freedom 250 фактично встановила тариф на доступ до президентських виступів, поширюючи спонсорські пакети від 500 тис. до понад 10 млн доларів.

Ще адміністрацію Трампа звинувачують у створенні партійної політичної бази даних, замаскованої під урядовий домен.

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Автори звіту акцентували і на ідеологічному аспекті - за їхніми словами, Freedom 250 просувала «християнські націоналістичні програми» і агресивно намагалася стерти історичні реалії. «Це ілюзія, яка затушовує складніші частини нашої історії - рабство, геноцид корінних американців, справжні світські ідеали, на яких був заснований наш уряд. Це не було якимось Божим заповітом, як вони хочуть переконати», — заявив конгресмен-демократ від Каліфорнії Джаред Хаффман.