Економічна імперія КВІР може отримати вигоду від угоди Ірану та США (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Угода США та Ірану про припинення війни може посилити Корпус вартових ісламської революції (КВІР) — організацію, яку США та західні союзники вважають терористичною, повідомляє Reuters у суботу, 20 червня.

Зазначається, що за роки санкцій КВІР сформував розгалужену бізнес-мережу, що охоплює нафтову галузь, будівництво, судноплавство, телекомунікації, логістику та портову інфраструктуру. Через це можливе пом’якшення обмежень може зміцнити структуру.

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За даними чотирьох високопоставлених іранських джерел, саме КВІР має найкращі позиції для отримання значної частини фінансових вигод від відновлення нафтового експорту та повернення іноземного капіталу.

Проміжна домовленість, оголошена цього тижня, передбачає винятки для продажу іранської нафти, яка перебуває під санкціями. Водночас ширша угода, яка може бути укладена згодом, може зняти інші обмеження і надати Ірану доступ до фонду відновлення обсягом близько 300 млрд доларів.

Водночас значна роль КВІР в економіці може ускладнити реалізацію потенційних домовленостей. Корпус глибоко інтегрований в бізнес-середовище країни, а її санкційний і терористичний статус у США створює ризики для міжнародних компаній.

Законодавство Ірану також вимагає участі місцевих партнерів у проєктах іноземних інвесторів. Через це бізнес може опинитися у співпраці зі структурами, пов’язаними з КВІР, навіть без прямого контакту з ними.

Зокрема, інженерний підрозділ КВІР Khatam al-Anbia контролює сотні афілійованих компаній, що працюють у великих інфраструктурних і енергетичних проєктах, а також у сфері телекомунікацій, автопрому, туризму та логістики.

Навіть у разі відсутності ширшої угоди та збереження санкцій КВІР може отримати вигоду від часткових винятків для експорту нафти. Іранські джерела зазначають, що Корпус зберігає значний вплив на економіку завдяки багаторічному досвіду обходу обмежень через посередників і підставні компанії.

Угода США та Ірану про припинення війни — головне

Вночі 18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході. Причому кожен із них зробив це окремо: Трамп підписував документ, перебуваючи у Франції.

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Телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму, що складається з 14 пунктів. Згідно з документом, США дозволять Ірану експортувати нафту та знімуть санкції, і Тегеран зможе отримати доступ до фонду розвитку в розмірі 300 млрд доларів за умови виконання зобов’язань щодо ядерної програми. За даними The Guardian, Іран погодився «розбавити» свій збагачений уран, не вивозячи його з країни.

Після підписання меморандуму Іран зобов’язується протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затокою. Очікується, що після цього сторони мають розпочати 60-денні перемовини, за результатами яких — підписати остаточну мирну угоду.

18 червня Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

Тоді ж віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав поїздку до Швейцарії, де мав відбутися новий раунд переговорів з Іраном, оскільки деталі зустрічі ще не були погоджені. Іранська делегація також призупинила підготовку до візиту через поновлення ізраїльських ударів по півдню Лівану.

20 червня американський посадовець розповів CNN, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушили до Швейцарії з метою відновлення переговорів з Іраном після зриву попереднього раунду.