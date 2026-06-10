Гегсет приїхав на базу Гуантанамо і застеріг Кубу від «купівлі зброї» для боротьби проти США

Голова Пентагону Піт Гегсет прибув на військову базу Гуантанамо і 10 червня виступив зі зверненням до американських солдатів (Фото: REUTERS/Phil Stewart)

Глава Пентагону Піт Гегсет попередив владу Куби про «неприпустимість придбання зброї, яка може становити загрозу для США».

Про це 10 червня він заявив під час візиту на американську військову базу Гуантанамо, розташовану в районі однойменної кубинської затоки, повідомляє британське видання The Guardian.

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«Було б нерозумно з боку уряду Куби намагатися придбати або отримати доступ до видів зброї, які можуть досягти цієї бази або території США. Вони спровокували б конфронтацію, яку не тільки не хочуть, а й не змогли б витримати. Майбутнє Куби перебуває в руках… президента Сполучених Штатів і керівництва Куби», — заявив Гегсет у зверненні до американських солдатів.

Крім того, два тижні тому директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Гавану і зустрівся з кубинськими офіційними особами, нагадали в The Guardian.

Американське ЗМІ Axios повідомляло в травні, що влада Куби придбала понад 300 військових дронів. Джерела видання заявили, що в офіційній Гавані нещодавно почали обговорювати плани щодо їхнього використання для атаки бази в Гуантанамо, військових кораблів США і, можливо, навіть, для атак по штату Флорида.

Куба закуповує ударні дрони у Росії та Ірану з 2023 року і прагне придбати ще більше, повідомили Axios американські чиновники.

«Гавана різко відреагувала на цю інформацію: міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес звинуватив США в „безпідставному плануванні наступної війни“», — підсумували у виданні.

Загострення між США та Кубою — головне

Після того, як Сполучені Штати повалили владу Ніколаса Мадуро у Венесуелі, постачання палива на Кубу з цієї країни було припинено. Дефіцит спричиняє енергетичну кризу в острівній державі аж до тотального блекауту.

Адміністрація Трампа час від часу натякає, що після Венесуели та Ірану Куба є наступним фокусом уваги США і на неї очікує «новий світанок». У ЗМІ з’являються матеріали про те, що Білий дім розглядає варіанти застосування щодо Куби військової сили.

19 травня видання Politico з посиланням на джерела писало, що Трамп і його помічники дедалі сильніше розчаровуються тим, що кампанія економічного тиску на Кубу не змусила владу острова погодитися на великі реформи. Тому зараз дедалі серйозніше розглядають військовий варіант.

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20 травня Сполучені Штати висунули федеральний кримінальний обвинувальний акт проти колишнього президента Куби Рауля Кастро і ще п’ятьох осіб. Згідно із судовими документами, 94-річному Раулю Кастро в Маямі, штат Флорида, висунули обвинувачення у змові з метою вбивства громадян США, а також за чотирма пунктами у вбивстві та за двома — у знищенні літаків.

21 травня держсекретар Марко Рубіо у відеозверненні закликав кубинців підтримати підхід адміністрації президента Трампа і звинуватив владу Куби у відповідальності за енергетичну, продовольчу та економічну кризу в країні.