Трамп знову зажадав приєднати Гренландію до США. Прем'єрка Данії заявила, що острів «не продається»

Зокрема, президент США Дональд Трамп натякнув, що розбіжності з європейськими лідерами щодо Гренландії «завдали шкоди» його відносинам з НАТО (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Дональд Трамп на саміті НАТО в Анкарі знову закликав приєднати до США Гренландію — і при цьому погрожував вивести всі американські війська з країн Європи.

Про це 7 липня повідомляє британське видання The Guardian.

Зокрема, президент США дав зрозуміти, що його прихильність до захисту Європи послабилася через політичні рішення лідерів європейських країн у сфері імміграції та енергетики, пише видання.

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Крім того, Трамп також натякнув, що розбіжності з європейськими лідерами щодо Гренландії — яка є частиною Данії, країни-члена НАТО — «завдали шкоди» його відносинам з Альянсом.

«Данія не витрачає гроші на те, щоб дійсно допомогти Гренландії, але це важлива територія для США, і вона оточена китайськими та російськими кораблями… [Вона — ред.] має перебувати під контролем США, а не Данією. А вони не погодилися з цим, попри всі ті гроші, які ми витрачаємо, щоб допомогти їм у протистоянні з Росією», — сказав він.

На думку Трампа, США «непотрібно витрачати жодних коштів — ми могли б вивести всіх наших солдатів з Європи».

«Бо, як ви, мабуть, помітили, Європа — це зовсім інше місце, ніж 20 років тому… їм краще бути обережнішими з імміграцією та енергетикою. Якщо вони не будуть обережними з цими двома питаннями, Європи більше не буде», — сказав глава Білого дому.

У відповідь у кулуарах саміту виступила глава британського Міністерства фінансів Рейчел Рівз.

«Майбутнє Гренландії залежить від народу Гренландії та Данії, а не від президента США. Я дуже чітко висловлювалася з цього приводу з самого моменту, коли ця ідея була вперше висунута», — сказала вона.

Крім того, глава уряду Данії Метте Фредеріксен, яка також присутня на саміті НАТО, відповіла Трампу, що «Гренландія не продається».

«Звичайно, Гренландія не продається. Ми чітко заявляли про це з самого початку. Гренландці не хочуть бути частиною США. Вони чітко дали це зрозуміти, — цитує її агентство Reuters.

Крім того, Фредеріксен заявила, що очікує від усіх союзників по НАТО «поваги до суверенітету Данії».

Інтерес США до Гренландії — головне

Президент США Дональд Трамп ще під час свого першого президентського терміну (2017−2021) заявляв, що США готові купити Гренландію у Данії, і навіть озвучував фінансову пропозицію — $600 млн щорічно за довічне користування територією острова.

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Інфографіка: NV

Заяви щодо Гренландії лунали з боку адміністрації Трампа і в 2025 році. Вони посилилися в січні цього року після операції з усунення від влади диктатора Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

Дружина радника Трампа з питань внутрішньої безпеки Стівена Міллера опублікувала в соцмережі Х карту, на якій острів Гренландія зафарбований у кольори американського прапора, що викликало обурення посла Данії. Сам Міллер у інтерв'ю CNN пізніше заявив, що США — «наддержава» і за президентства США «будуть поводитися як наддержава».

4 січня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала Трампа «припинити погрози» захопити Гренландію. Вона наголосила, що Сполучені Штати не мають права анексувати жодну з трьох частин Королівства Данія (власне Данія, Гренландія та Фарерські острови).

7 квітня американський президент визнав, що розкол між США та НАТО почався з Гренландії, яку Трамп хотів анексувати у Данії. Низка європейських країн направляла на острів невеликі контингенти військ на знак солідарності та стримування.

9 травня агентство АР повідомило з посиланням на власне джерело, що спеціальний представник американського президента Дональда Трампа з питань Гренландії Джефф Лендрі, який також є губернатором Луїзіани, готується до свого першого візиту на острів у травні — на бізнес-конференцію Future Greenland

18 травня газета The New York Times із посиланням на власні джерела повідомляла, що під час закритих тристоронніх переговорів влада США вимагає для своєї країни провідної ролі щодо острова Гренландія.

«США намагаються змінити давню військову угоду, щоб забезпечити можливість безстрокового перебування американських військ у Гренландії — навіть якщо Гренландія здобуде незалежність від Данії. Ця ідея, по суті, є „довічним застереженням“, і гренландцям вона не подобається. Крім того, США вивели переговори за межі військових питань і хочуть отримати право вето на будь-які великі інвестиційні угоди в Гренландії, щоб відтіснити таких конкурентів, як Росія та Китай. Гренландці та данці категорично проти цього», — писало видання.