В США пригрозили Ірану новими ударами, якщо Тегеран не піде на угоду

Заява Гегсета пролунала після нових погроз з боку президента США (ілюстративне фото) (Фото: REUTERS/Ammar Awad)

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що американські військові готові завдати нових потужних ударів по Ірану , якщо Тегеран відмовиться від укладення угоди зі Сполученими Штатами.

Про це він заявив під час виступу перед особовим складом Центрального командування США (CENTCOM) у Тампі, штат Флорида, передає CNN.



За словами Гегсета, американська армія зосереджена на досягненні результатів, яких вимагає президент США Дональд Трамп.

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«Як сказав сьогодні президент, якщо вони не збираються укладати угоду, ми завдамо по них потужного удару», — наголосив глава Пентагону.

Заява Гегсета пролунала після нових погроз з боку президента США. Раніше Дональд Трамп заявив, що Іран занадто довго затягує переговори щодо врегулювання конфлікту.

У дописі в соцмережах американський лідер написав, що Тегерану доведеться «заплатити ціну» за затягування переговорного процесу.

Пізніше в Овальному кабінеті Трамп заявив, що США продовжать атаки проти Ірану.

Нагадаємо, в останні дні між США та Іраном відбулася різка ескалація. Американські війська завдали ударів по іранських військових об'єктах після інциденту зі збиттям гелікоптера Apache. У відповідь Тегеран заявив про атаки ракетами та безпілотниками на американські цілі в регіоні, зокрема по об'єктах у районі Перської затоки.