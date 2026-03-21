США тимчасово дозволили продаж іранської нафти, що вже перебуває в морі

Міністерство фінансів США видало короткострокову ліцензію, яка дозволяє продаж іранської нафти, вже завантаженої на танкери в морі.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, а відповідний дозвіл опублікувало Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

За словами Бессента, йдеться про приблизно 140 мільйонів барелів іранської нафти, які «застрягли в морі». У Вашингтоні сподіваються, що це допоможе швидко збільшити пропозицію на світовому ринку та зменшити тиск на ціни на енергоносії на тлі війни з Іраном і проблем із судноплавством через Ормузьку протоку.

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Ліцензія має вузький і тимчасовий характер: вона стосується лише іранської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна до 20 березня, і діятиме до 19 квітня. Нових закупівель чи нового видобутку цей дозвіл не передбачає.

9 березня 2026 року ціни на нафту досягли найвищого рівня з 2022 року.

10 березня заява Трампа щодо Близького Сходу змінила ціну на нафту.

Того ж дня Міжнародне енергетичне агентство запропонувало вивільнити стратегічні запаси нафти, щоб стабілізувати світові ціни, які різко зросли після військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

19 березня ціни на нафту злетіли після удару Ірану по газовому родовищу. Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 4,66 долара США (4,3%), до 112,04 долара США за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 96 центів (1%), до 97,28 долара США за барель.