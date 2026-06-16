Сполучені Штати дозволять Ірану негайно розпочати продаж нафти та палива в межах угоди про припинення війни, пропонуючи Тегерану швидкий фінансовий стимул для згортання конфлікту.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Співрозмовники зазначили, що положення про скасування санкцій на продаж нафти набуває чинності одразу після підписання угоди цього тижня. Також воно поширюється на необхідні послуги, зокрема банківські, транспортні та страхові, потрібні для забезпечення продажів.

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Неприбуткова організація United Against Nuclear Iran заявила, що іранський супертанкер, який перевозить сиру нафту, покинув порт Чабахар, прорвав американську блокаду і у вівторок, 16 червня, виходив з Оманської затоки з увімкненим трекером місцезнаходження.

Там зазначили, що це перший такий випадок з початку блокади США у квітні.

Високопоставлений представник Сполучених Штатів заявив 16 червня, що, хоча Іран отримає попереднє послаблення санкцій на продаж нафти, тривале послаблення буде пов’язане з виконанням Тегераном вимог Вашингтона щодо таких питань, як відкриття Ормузької протоки та його ядерної програми.

Дозвіл Ірану експортувати нафту означає відмову від ключового важеля впливу США. Однак, на думку Білого дому, від нього, ймовірно, довелося відмовитися, щоб відкрити Ормузьку протоку.

Таку думку висловив Фарзін Надімі, старший науковий співробітник Вашингтонського інституту — аналітичного центру, що спеціалізується на Ірані.

Він зауважив, що Сполучені Штати можуть знову запровадити блокаду іранського експорту, доки вони зберігатимуть свої військові сили в регіоні.

Війна проти Ірану: останні новини

11 червня президент США Дональд Трамп оголосив про «чудову угоду», яка може покласти край війні з Іраном, зазначивши, що її підписання очікується найближчими днями. Він заявив, що церемонія підписання документа, ймовірно, відбудеться в Європі за участю віцепрезидента Джей Ді Венса.

Згодом офіційне іранське агентство IRNA повідомило, що Іран не відмовлятиметься від контролю над Ормузькою протокою, а Сполучені Штати не братимуть участі в її майбутньому функціонуванні.

Вночі проти 11 червня США завдали нової хвилі ударів по Ірану та готували продовження бомбардувань. За даними Центрального командування Сполучених Штатів (CENTCOM), американські військові атакували низку цілей, пов’язаних із системами ППО, зв’язку та військового спостереження.

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Своєю чергою Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що вдарив 12 балістичними ракетами по місцю розташування американських винищувачів F-35, F-15 і F-16 в Йорданії.

Попри ескалацію, Трамп заявив, що Вашингтон усе ще розраховує на укладення угоди з Іраном.

14 червня очільник Білого дому заявив у коментарі Fox News, що угоду між США та Іраном підпишуть в онлайн-форматі протягом найближчих двох-трьох годин. А через тиждень відбудеться церемонія підписання в Європі.

15 червня прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф повідомив, що США та Іран досягли мирної угоди й домовилися про негайне та постійне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані. Тоді ж Трамп написав, що домовленості з Тегераном остаточно узгоджені.