США тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, яка застрягла на танкерах у морі — Бессент

Мінфін США видав Індії 30-денне звільнення від санкцій, яке дозволяє їй купувати російську нафту (Фото: REUTERS/Russell Cheyne)

Міністерство фінансів США видало Індії 30-денне звільнення від санкцій, яке дозволяє індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту, що знаходиться на танкерах у морі.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент на своїй сторінці у X.

Він пояснив, що Мінфін США йде на такий крок, щоб нафта продовжувала надходити на світовий ринок.

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Бессент запевнив, що це не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє лише операції з нафтою, яка вже застрягла в морі.

За його словами, ця тимчасова міра полегшить тиск, спричинений спробами Ірану «взяти в заручники світову енергетику».

Міністр наголосив, що Індія є важливим партнером Сполучених Штатів. Він висловив сподівання, що Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти.

Як стверджує Бессент, енергетична програма президента США Дональда Трампа призвела до того, що видобуток нафти й газу «досяг найвищого рівня за всю історію спостережень».

5 березня агентство Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден повідомило, що поставки російської нафти до Індії відновилися.

Це вказує на те, що в міру загострення конфлікту на Близькому Сході готовність Нью-Делі приймати російську нафту збільшується, констатує агентство.

2 лютого 2026 року Трамп після розмови з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді заявив, що той погодився не купувати нафту в Росії, натомість збільшивши імпорт зі США, і, можливо, Венесуели.

Крім цього, президент оголосив про досягнення торговельної угоди між США та Індією, яка набуває чинності негайно. Згідно з угодою, США знизять взаємні тарифи до 18%.

26 лютого Bloomberg писало, що індійські нафтопереробні заводи обмежують закупівлі російської нафти до мінімуму після того, як рішення Верховного суду США поставило під сумнів довгоочікувану торговельну угоду, що передбачає зниження мит в обмін на припинення цього імпорту.