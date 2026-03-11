«Не принесе Москві значної вигоди». У Білому домі заявили, що тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту

У Білому домі тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту , щоб уникнути перебоїв на світовому ринку, але вважають, що це не принесе Росії значної фінансової вигоди.

Про це у вівторок, 10 березня, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, таке рішення пов’язане з тим, що партнери США в Індії раніше зупинили закупівлі російської нафти, яка перебувала під санкціями. Через це виникла тимчасова нестача постачання.

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«Тож, оскільки ми працюємо над тим, щоб залагодити цей тимчасовий розрив у постачанні нафти по всьому світу через іранців, ми тимчасово дозволили їм приймати цю російську нафту. І ця російська нафта вже була в морі. Вона вже була у воді. Тож цей короткостроковий захід, ми не віримо, що він принесе значну фінансову вигоду російському уряду на даний момент», — сказала Левітт.

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Також речниця додала, що Міністерство фінансів США разом з енергетичною командою президента Дональда Трампа продовжують аналізувати ситуацію із санкціями та консультуються із американським лідером перед ухваленням будь-яких остаточних рішень.

Наразі, за її словами, нових заяв щодо запровадження чи скасування санкцій немає.

10 березня CNN повідомляло, що адміністрація Трампа розглядає можливість додаткового послаблення санкцій проти російської нафти, щоб збільшити світові поставки та стримати зростання цін на тлі напруження через війну США з Іраном.

У ніч на 10 березня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «скасує певні санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни». При цьому глава Білого дому не став уточнювати, які саме санкції буде скасовано.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що адміністрація президента США розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб допомогти стримати зростання світових цін на енергоносії, викликане війною проти Ірану.

За інформацією джерел агентства, обговорення можуть охоплювати і широке послаблення санкцій, і вужчі заходи, які дадуть змогу деяким країнам, наприклад, Індії, купувати російську нафту, не побоюючись санкцій з боку США, зокрема мит.

28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

