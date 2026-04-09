«Це прикро». Зеленський заявив, що США ігнорують докази допомоги РФ Ірану через довіру до Путіна

Зеленський сказав, що Вашингтон не реагує на співпрацю Росії та Ірану (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США ігнорують докази співпраці Росії з Іраном через довіру до російського диктатора Володимира Путіна і недооцінюють подальші загрози з боку РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю для подкасту The Rest is Politics, пише The Guardian.

Зокрема Зеленський розповів, що намагався привернути увагу Білого дому до тісної взаємодії між Москвою та Тегераном. За його словами, російські військові супутники відстежували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури в країнах Перської затоки та Ізраїлі, а також американські військові бази в регіоні. Зібрані дані, як повідомляється, передавали Ірану для підготовки ударів.

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«Я сказав це публічно. Чи почули ми реакцію від США щодо Росії, що вони мають це зупинити?» — риторично запитав Зеленський, додавши, що «проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це прикро».

Також президент зазначив, що команда Трампа «не до кінця розуміє справжні наміри Росії». На його думку, це пов’язано з тим, що переговорники Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — надто багато часу провели спілкуючись з Путіним та його високопоставленими чиновниками. Зокрема минулого року вони п’ять разів відвідували Москву, але до Києва ще так і не приїхали, додали в газеті.

Зеленський також підкреслив, що має краще розуміння психології Путіна та його воєнних цілей, ніж у Білому домі. Він застеріг, що навіть у разі отримання Донбасу Росія не зупиниться і може націлитися на Дніпро та Харків.

«Ми маємо визнати, що частково американці відчувають, що [Донбас] — це для нас нічого. Вони не хочуть визнавати, що Путін збреше їм і що він може продовжити окупацію навіть після таких кроків. Американці впевнені, що вони можуть довіряти Путіну», — підкреслив президент.

5 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія передала Ірану супутникові розвіддані про понад 50 об'єктів енергосистеми Ізраїлю, переважно цивільної інфраструктури.

У березні президент України заявляв, що Росія передала Ірану безпілотники типу Shahed, про що свідчать дані української розвідки. Він також повідомив, що росіяни надають розвідувальну інформацію іранському режиму. За словами Зеленського, Москва вважає, що може допомагати Ірану, бо, мовляв, США та Європа можуть допомагати Україні з розвідкою у російсько-українській війні.

10 березня спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що Росія заперечує обмін розвідувальними даними з Іраном щодо локацій американських військових об'єктів на Близькому Сході.

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8 березня президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить підстав говорити про підтримку Ірану Росією.

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі визнав допомогу з боку РФ. Він сказав, що співпраця між Іраном і Росією «не є чимось новим», але не уточнив, чи допомагає російська розвідка знаходити Ірану військові активи США.

