Трамп заявив, що США допоможуть «вирішити проблему заторів» в Ормузькій протоці

Американський президент Дональд Трамп заявив про готовність США допомогти відновити рух суден в Ормузькій протоці на тлі оголошеного двотижневого перемир’я з Іраном.

Про це він написав у вівторок, 7 квітня, у своєму Truth Social, пише CNN.

Зокрема Трамп зазначив, що Сполучені Штати допомагатимуть із «завантаженістю руху» в Ормузькій протоці після оголошення двотижневого перемир’я між США та Іраном, яке залежить від «повного, негайного та безпечного» відкриття цього стратегічного морського шляху.

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У своєму дописі Трамп зазначив, що попереду «багато позитивних дій» і «великі гроші будуть зароблені», а також заявив, що Іран зможе розпочати відновлення.

«Ми будемо завантажувати всілякі товари і просто „висіти“ там [в Ормузькій протоці], щоб переконатися, що все йде добре. Я впевнений, що так і буде», — наголосив президент США.



Він не уточнив, у чому саме полягатиме американська допомога в протоці, і Білий дім поки не надав додаткових пояснень.



Трамп також назвав події «великим днем для світового миру», заявивши, що Іран зацікавлений у завершенні конфлікту, як і інші сторони.

Раніше глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що безпечний прохід через Ормузьку протоку можливий лише за координації з іранськими військовими та з урахуванням технічних обмежень.

Інфографіка: NV

У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він підкреслив, що домовленість передбачає двостороннє припинення вогню.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. У заяві йдеться, що угоду про припинення вогню укладено за згодою нового верховного лідера Ірану аятоли Моджтаби Хаменеї.

Телеканал CNN із посиланням на високопоставленого представника Білого дому повідомив, що Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

