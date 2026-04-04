У США затримали родичок генерала КВІР, ліквідованого за часів першого президентства Трампа

Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту в суботу, 4 квітня.

Племінниця Сулеймані Хаміде Сулеймані Афшар та її донька були затримані після того, як держсекретар Марко Рубіо анулював їхні грін-карти — статус постійного проживання для іноземців. Наразі обидві перебувають під вартою Служби імміграційного і митного контролю США.

Реклама

Як наголосив Держдеп, Хаміде Сулеймані Афшар є «відвертою прихильницею тоталітарного терористичного режиму в Ірані». Вона жила у Сполучених Штатах і водночас поширювала пропаганду іранського режиму, вихваляла напади на американських солдатів та військові об'єкти на Близькому Сході, називала Америку «Великим Сатаною» та висловлювала підтримку КВІР (визнаному в США терористичною організацією).

Все це не заважало Сулеймані Афшар «насолоджуватися розкішним способом життя в Лос-Анджелесі». Про це свідчили її часті публікації в Instagram (нещодавно обліковий запис був видалений).

Чоловікові Хаміде Сулеймані Афшар заборонили в'їзд до США.

Також Штати анулювали правовий статус Фатеме Ардешир-Ларіджані - доньки колишнього секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані - та її чоловіка. Обоє залишили територію США і більше не зможуть в'їхати до країни.

«Адміністрація президента Трампа не дозволить, аби США ставали місцем проживання для іноземців, які підтримують антиамериканські терористичні режими», — підсумували у Держдепі

17 березня Ізраїль повідомив про ліквідацію внаслідок авіаудару секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані. Він вважався однією з найголовніших фігур у оточенні Верховного лідеру Ірану аятоли Алі Хаменеї, ліквідованого 28 лютого, на початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Щодо Касема Сулеймані, то він був ліквідований внаслідок американського удару в Багдаді 3 січня 2020 року — ще за часів першого президентства Дональда Трампа.