У Німеччині заявили, що обвинувачений в організації підриву Північних потоків «діяв за дорученням держави»

Федеральна прокуратура Німеччини заявила про так званий український «державний слід» у справі про підрив російських газопроводів Північний потік-1 та Північний потік-2, офіційно висунувши звинувачення колишньому військовослужбовцю Сергію К.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі німецького правоохоронного відомства, опублікованому 2 липня.

Зазначається, що обвинувальний акт було направлено 30 червня до Сенату з питань державної безпеки Вищого земельного суду в місті Гамбург, де українця намагатимуться притягнути до відповідальності як співучасника у скоєнні воєнного злочину шляхом здійснення нападу на цивільні об'єкти, а також у спричиненні вибуху, руйнуванні споруд та перешкоджанні роботі громадських підприємств.

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Згідно з оприлюдненим текстом обвинувального акта, німецька сторона вибудувала наратив, за яким Сергій К. діяв не самостійно, а нібито від імені та за прямим наказом української влади.

Прокуратура у своєму релізі стверджує, що операція з розробки плану знищення російських трубопроводів виконувалася «за дорученням державних органів в Україні». Німецькі слідчі вважають, що ще у 2022 році обвинувачений, будучи чинним офіцером української армії, разом з іншими військовими мав на меті зупинити постачання газу через Балтійське море до німецького міста Лубмін та позбавити Росію енергетичних доходів для ведення війни.

При цьому в офіційному документі окремо підкреслюється економічний масштаб втрат для самої ФРН: зазначається, що «перед інцидентом через Північний потік-1 проходила приблизно половина річної потреби Німеччини в природному газі для виробництва енергії».

Для реалізації цього плану, як переконують німецькі прокурори, була сформована спеціальна група з професійних водолазів, шкіпера та експерта з вибухових речовин під керівництвом обвинуваченого українця.

За версією слідства, 4 вересня 2022 року Сергій К. в'їхав на територію Німеччини транзитом через Польщу за підробленим українським паспортом, після чого група орендувала морехідну вітрильну яхту в Ростоку також начебто за фальшивими документами через посередників.

У прокуратурі стверджують, що на цьому судні команда транспортувала великі об'єми військової вибухівки високої потужності у міжнародних водах до данського острова Борнгольм, де до 22 вересня прикріпила до труб пристрої з таймерами, які зрештою здетонували 26 вересня.

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Справа про вибухи на Північних потоках — що відомо

Вночі проти 26 вересня 2022 року на дні Балтійського моря в нейтральних водах сталися потужні вибухи, які зруйнували три з чотирьох ниток російських газопроводів Північний потік-1 та Північний потік-2. На момент масштабної диверсії обидві магістралі не функціонували, однак залишалися заповненими технічним газом.

Згодом, у лютому 2024 року, правоохоронні органи Данії та Швеції ухвалили рішення про закриття своїх національних розслідувань щодо вибухів на газопроводах, аргументувавши цей крок відсутністю достатніх підстав для подальшого порушення кримінальних справ.

27 серпня 2025 року впливові видання Die Zeit, ARD і Süddeutsche Zeitung оприлюднили спільне розслідування, згідно з яким у Німеччині встановили особи всіх підозрюваних у підриві магістралей та видали ордери на арешт шістьох громадян України. Вже 30 вересня стало відомо про затримання на території Польщі українця Володимира Журавльова, який перебував у міжнародному розшуку на підставі європейського ордера, виданого німецьким судом.

Аварії на північних потоках / Інфографіка: Інфографіка: NV

Проте очільник Бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценкевич та прем'єр-міністр країни Дональд Туск виступили проти його екстрадиції, заявивши, що видача Журавльова Німеччині суперечить польським національним інтересам. Іншого фігуранта справи, Сергія Кузнєцова, затримали в Італії влітку під час відпочинку з дружиною та дітьми також на підставі європейського ордера на арешт, а вже 27 листопада італійська влада екстрадувала його до ФРН.

Президент України Володимир Зеленський 1 липня поточного року прокоментував ситуацію довкола німецького розслідування. Глава держави заявив, що офіційний Київ наразі не отримував від німецької сторони необхідних юридичних деталей справи про підрив Північних потоків. За словами президента, компетентні органи України та Німеччини мають зв’язатися між собою для з’ясування обставин, і лише після отримання вичерпної офіційної інформації українська влада зможе надати предметну та повноцінну реакцію на дії німецького правосуддя.