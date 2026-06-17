Мадяр доручив провести негайне внутрішнє розслідування у зв’язку зі справою про золото Ощадбанку

Премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що доручив провести внутрішнє розслідування у податковій та митній адміністраціях, Центрі боротьби з тероризмом та інших відповідних органах у зв’язку зі справою про викрадення коштів і золота Ощадбанку.

«Доручили провести негайне внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Центрі боротьби з тероризмом та інших відповідних органах у зв’язку зі справою про український „золотий конвой“. Генеральний прокурор повинен негайно зайнятися цим питанням», — написав Мадяр у середу, 17 червня, у соціальній мережі Х.

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6 березня 2026 року Угорщина затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку і сімох громадян України — співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

В автомобілях були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично взяла в заручники українців і вкрала гроші.

Пізніше Національна податкова і митна комісія Угорщини заявила про затримання сімох працівників Ощадбанку за підозрою «у відмиванні грошей». Національна поліція відкрила кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля Ощадбанку.

Увечері 6 березня семеро співробітників служби інкасації Ощадбанку, які були затримані в Угорщині, повернулися в Україну. Як повідомив голова Нацбанку України Андрій Пишний, один із них після допиту угорськими службами потрапив до лікарні.

12 березня пресслужба Ощадбанку повідомила, що Угорщина повернула інкасаторські машини, причому пошкоджені. Готівка і золото залишилися під арештом в Угорщині. 18 травня стало відомо про те, що Угорщина скасувала депортацію інкасаторів Ощадбанку.