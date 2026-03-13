В білих халатах. Опубліковано перше фото, на якому поруч з Епштейном сидять колишній принц Ендрю та експосол Британії Мандельсон

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, Джеффрі Епштейн та Пітер Мандельсон сидять у халатах навколо столу (Фото: Міністерство юстиції США)

Оприлюднено перше фото, на якому зображені разом засуджений сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн, позбавлений титулів Ендрю Маунтбеттен-Віндзор і експосол Великої Британії в США Пітер Мандельсон .

Про це повідомив телеканал Sky у п’ятницю, 13 березня.

На фото Епштейн, Маунтбеттен-Віндзор і Мандельсон, усі в білих халатах, сидять за дерев’яним столом, на якому стоять кухлі, прикрашені прапором США.

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Це перше оприлюднене фото трьох чоловіків разом. Час і місце зйомки не вказані, проте ITV News повідомила, що знімок зроблений на острові Мартас-Віньярд у штаті Массачусетс, імовірно між 1999 і 2000 роками — до того як Епштейна ув’язнили у 2008 році за домагання проституції від неповнолітньої.

Справа Епштейна — головне

18 листопада 2025 року Палата представників Конгресу США проголосувала за оприлюднення матеріалів у справі Епштейна та скерувала законопроєкт до Сенату.

20 грудня Мін'юст США оприлюднив частину документів, пов’язаних зі справою Епштейна. У цих матеріалах фігурував чинний президент Дональд Трамп. Зокрема йшлося про його знайомство з 14-річною дівчиною на курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Серед фігурантів справи Епштейна виявилися й інші публічні персони. У файлах, оприлюднених американським Мін'юстом 30 січня 2026 року, було фото, на якому молодший брат короля Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор знятий навколішки над невідомою жінкою.

Інфографіка: NV

19 лютого ВВС повідомила, що поліція заарештувала колишнього принца Ендрю за неправомірні дії на державній посаді.

23 лютого канал Sky повідомив, що за підозрою у зловживанні службовим становищем був заарештований експосол Великої Британії в США лорд Пітер Мандельсон. У файлах Епштейна було фото, на якому Мандельсон у спідній білизні позує з невідомою жінкою у квартирі Джеффрі Епштейна у Парижі.