Жертви Епштейна подали позов проти Трампа і Google через розголошення особистих даних

Жертви мільярдера Джеффрі Епштейна подали колективний позов проти адміністрації Дональда Трампа і компанії Google через розголошення їхніх особистих даних в оприлюднених файлах.

Про це повідомляє NBC.

Жертви стверджують, що Міністерство юстиції США свідомо розкрило їхню особисту інформацію під час оприлюднення файлів.

Позивачі заявляють, що через такі дії американського уряду приблизно 100 жертв були ідентифіковані, що спричинило нову травму. Зокрема, їм надходять погрози, дзвінки та листи від незнайомців, а також несправедливі звинувачення у змові з Епштейном.

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При цьому вони стверджують, що незважаючи на те, що уряд США пізніше видалив особисті дані з документів, Google, за їхніми словами, продовжує відображати їхні дані в результатах пошуку і контенті, створеному штучним інтелектом, і відмовляється видаляти їх на запит.

Позивачі вимагають від Міністерства юстиції компенсації щонайменше в 1 тисячу доларів на кожну жертву та від Google — штрафної шкоди та негайного видалення їхніх особистих даних. У позові зазначається, що Google має технічну можливість виконати такі запити, але не зробив цього, і тим самим «ухилявся від відповідальності та нехтував благополуччям жертв».

Юристи постраждалих підкреслюють, що жоден потерпілий від сексуального насильства не повинен жити в страху, що незнайомець миттєво дізнається про їхню найгіршу травму через пошук в інтернеті.

Міністерство юстиції та Google поки що не надали коментарів, але федеральні прокурори заявили, що працюють над видаленням документів, що містять інформацію, яка ідентифікує жертв, і постійно вдосконалюють свої процеси для захисту конфіденційності.

Справа Епштейна — головне

18 листопада 2025 року Палата представників Конгресу США проголосувала за оприлюднення матеріалів у справі Епштейна і скерувала законопроєкт до Сенату.

20 грудня Мін'юст США оприлюднив частину документів, пов’язаних зі справою Епштейна. У цих матеріалах фігурував чинний президент Дональд Трамп. Зокрема йшлося про його знайомство з 14-річною дівчиною на курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Серед фігурантів справи Епштейна виявилися й інші публічні персони. Зокрема, у файлах, оприлюднених американським Мін'юстом 30 січня 2026 року, було фото, на якому молодшого брата короля Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор знято на колінах над невідомою жінкою.

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Ендрю Маунтбеттен-Віндзор — не єдиний член британської королівської сім'ї, пов’язаний із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Зв’язки з ним мали колишній герцог Йоркський і його ексдружина Сара Фергюсон. У файлах Епштейна згадувалися й інші королівські сім'ї в Європі, зокрема шведська принцеса Софія і норвезька кронпринцеса Метте-Маріт.

Інфографіка: NV

Того ж дня в Департаменті юстиції штату Нью-Мексико заявили про розслідування щодо поховання тіл двох іноземних дівчат біля ранчо Зорро за 48 км на південь від міста Санта-Фе, яке належало Епштейну.

Крім того, Законодавчі збори штату розпочали перше комплексне розслідування звинувачень у тривалому сексуальному насильстві Епштейна над дівчатами і жінками на ранчо Зорро.