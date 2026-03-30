Військовослужбовець 422-го полку безпілотних систем поруч із важким ударним безпілотником на полігоні у Запорізькій області, 23 березня 2026 року (Фото: REUTERS)

Посолка України в США Ольга Стефанішина в інтерв'ю Radio NV розповіла, що Топ-20 американських компаній, які виробляють дронові технології або безпілотники, співпрацювали з Україною.

В ефірі Radio NV Стефанішина зазначила, що попри те, що політичну угоду щодо дронів, на яку всі очікували, Україна і США не підписали, у Сполучених Штатах вже відбулось одне велике роуд-шоу, після якого вже є три домовленості та одне рішення про вихід однієї з компаній на старт співпраці.

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За словами посолки, наразі планується ще одне подібне роуд-шоу, таким чином співробітництво у галузі дронів між Україною та США вже запускається.

«Президент Трамп активно комунікував про найбільшу і найпотужнішу армію світу, якою є американська армія, про те, що їм дійсно не потрібна допомога. Але разом з тим хочу звернути увагу, що топ-20 всіх американських компаній, які є або виробниками технологій, або самих безпілотних систем, вони всі співпрацювали з Україною. Деякі з них мають офіси в Києві», — зазначила Стефанішина.

Вона наголосила, що навіть ті американські технології, які вже зараз можуть застосовуватись в Пентагоні, також є результатом досвіду, здобутого в Україні.

Дронова угода із США — що відомо

20 березня президент Володимир Зеленський заявив, що дуже зацікавлений підписати дронову угоду зі США.

«Ми ще рік тому пропонували США drone deal, бо вони наш пріоритетний партнер. Там не тільки перехоплювачі - морські дрони, далекобійні дрони, туди входить і пакет обміну важливими знаннями. Я дуже зацікавлений підписати цю угоду. Коли президент [Дональд] Трамп буде готовий, я точно буду готовий», — заявив він.

В опублікованому 15 березня інтерв'ю NBC News Трамп заявив, що Сполучені Штати «не потребують допомоги» у перехопленні іранських безпілотників на Близькому Сході, а президент України Володимир Зеленський — «остання людина, від якої нам потрібна допомога».

Водночас Трамп відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу України у сфері технологій перехоплення дронів.

5 березня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських фахівців.

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За даними видання Axios, українські чиновники близько семи місяців тому пропонували США свою перевірену в боях технологію боротьби з іранськими безпілотниками. Однак тоді адміністрація президента США Дональда Трампа не зацікавилась пропозицією.

13 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Штати не потребують допомоги України в боротьбі з іранськими дронами. «Ми знаємо про дрони більше за будь-кого іншого. У нас найкращі дрони у світі», — наголосив Трамп в інтерв'ю Fox News Radio.

Володимир Зеленський прокоментував цю заяву Трампа під час візиту до Парижа. «Риторика — це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо», — сказав він журналістам.

У серпні 2025 року Зеленський повідомляв про домовленості з президентом США Дональдом Трампом, що після відкриття експорту Америка купуватиме українські дрони.

За його словами, Україна підготувала і запропонувала США угоду щодо дронів на $50 млрд терміном на п’ять років із виробництвом 10 млн дронів на рік. Зеленський припускав, що ця програма запрацює після закінчення війни.

29 вересня Суспільне повідомило, що українська делегація побувала у США і взяла участь у зустрічі, присвяченій питанням спільного виробництва безпілотників. За даними видання, українську сторону очолював заступник міністра оборони Сергій Боєв.