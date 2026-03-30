Топ-20 компаній США, що виробляють дронові технології або безпілотники, співпрацювали з Україною — Стефанішина

30 березня, 20:09
Військовослужбовець 422-го полку безпілотних систем поруч із важким ударним безпілотником на полігоні у Запорізькій області, 23 березня 2026 року (Фото: REUTERS)

Військовослужбовець 422-го полку безпілотних систем поруч із важким ударним безпілотником на полігоні у Запорізькій області, 23 березня 2026 року (Фото: REUTERS)

Посолка України в США Ольга Стефанішина в інтерв'ю Radio NV розповіла, що Топ-20 американських компаній, які виробляють дронові технології або безпілотники, співпрацювали з Україною.

В ефірі Radio NV Стефанішина зазначила, що попри те, що політичну угоду щодо дронів, на яку всі очікували, Україна і США не підписали, у Сполучених Штатах вже відбулось одне велике роуд-шоу, після якого вже є три домовленості та одне рішення про вихід однієї з компаній на старт співпраці.

Реклама

За словами посолки, наразі планується ще одне подібне роуд-шоу, таким чином співробітництво у галузі дронів між Україною та США вже запускається.

Читайте також:
Сини Трампа інвестували у виробника дронів, що планує отримати українські технології — WSJ

«Президент Трамп активно комунікував про найбільшу і найпотужнішу армію світу, якою є американська армія, про те, що їм дійсно не потрібна допомога. Але разом з тим хочу звернути увагу, що топ-20 всіх американських компаній, які є або виробниками технологій, або самих безпілотних систем, вони всі співпрацювали з Україною. Деякі з них мають офіси в Києві», — зазначила Стефанішина.

Вона наголосила, що навіть ті американські технології, які вже зараз можуть застосовуватись в Пентагоні, також є результатом досвіду, здобутого в Україні.

https://www.youtube.com/watch?v=Oq80vp5j6jY

Дронова угода із США — що відомо

20 березня президент Володимир Зеленський заявив, що дуже зацікавлений підписати дронову угоду зі США.

Читайте також:
Засновник найбільшої ПВК світу зацікавився українськими виробниками дронів — The Guardian

«Ми ще рік тому пропонували США drone deal, бо вони наш пріоритетний партнер. Там не тільки перехоплювачі - морські дрони, далекобійні дрони, туди входить і пакет обміну важливими знаннями. Я дуже зацікавлений підписати цю угоду. Коли президент [Дональд] Трамп буде готовий, я точно буду готовий», — заявив він.

В опублікованому 15 березня інтерв'ю NBC News Трамп заявив, що Сполучені Штати «не потребують допомоги» у перехопленні іранських безпілотників на Близькому Сході, а президент України Володимир Зеленський — «остання людина, від якої нам потрібна допомога».

Водночас Трамп відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу України у сфері технологій перехоплення дронів.

5 березня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських фахівців.

Читайте також:
Чому зверхність «діда Трампа» стане нашим трампліном

За даними видання Axios, українські чиновники близько семи місяців тому пропонували США свою перевірену в боях технологію боротьби з іранськими безпілотниками. Однак тоді адміністрація президента США Дональда Трампа не зацікавилась пропозицією.

13 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Штати не потребують допомоги України в боротьбі з іранськими дронами. «Ми знаємо про дрони більше за будь-кого іншого. У нас найкращі дрони у світі», — наголосив Трамп в інтерв'ю Fox News Radio.

Володимир Зеленський прокоментував цю заяву Трампа під час візиту до Парижа. «Риторика — це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо», — сказав він журналістам.

У серпні 2025 року Зеленський повідомляв про домовленості з президентом США Дональдом Трампом, що після відкриття експорту Америка купуватиме українські дрони.

Читайте також:
«Вони фейкові». Трамп заявив, що морських дронів «не існує»

За його словами, Україна підготувала і запропонувала США угоду щодо дронів на $50 млрд терміном на п’ять років із виробництвом 10 млн дронів на рік. Зеленський припускав, що ця програма запрацює після закінчення війни.

29 вересня Суспільне повідомило, що українська делегація побувала у США і взяла участь у зустрічі, присвяченій питанням спільного виробництва безпілотників. За даними видання, українську сторону очолював заступник міністра оборони Сергій Боєв.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   українські безпілотники Україна-США Дрони Радіо NV

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies