Посолка України в США Ольга Стефанішина в інтерв'ю Radio NV — про те, що насправді відбувається між Києвом і Вашингтоном, як розібратись у вирі суперечливих заяв американських посадовців та які позитивні результати принесли численні візити представників української влади та ВПК до Штатів.

— Останнім часом відбувається просто якась безпрецедентна кількість заяв, подій, інколи достатньо суперечливих, складних, негативних, а інколи все ж таки позитивних для України. Зокрема, величезна увага зараз до теми співробітництва у сфері дронів, зокрема дронів-перехоплювачів. Це також відбувається на тлі суперечливих заяв американського президента Дональда Трампа. Водночас українські дрони перемагають у конкурсах Пентагону Drone Dominance. І у Вашингтоні також нещодавно перебували українські виробники дронів. Можна зробити висновок, що увага до цієї теми є високою і у Сполучених Штатах. Чи можете ви трошки пояснити, у якій формі відбувається зараз ця співпраця, і чи є перспективи у тому, щоб угода щодо дронів, дрон-діл (англ. Drone-deal — Ред.), все ж таки була ухвалена?

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— Дійсно, кожну добу відбувається така кількість подій, і, думаю, варто це якось коментувати, розкладати в якусь раціональну рамку, наскільки це можливо.

Хоча дрон-діл не матеріалізувався в якусь угоду політичну, як ми всі очікували, яка була б підписана на рівні лідерів, фактично ця ініціатива з боку української сторони і визнання на певному етапі президентом США лідерства і революції, яку здійснили українські Збройні сили на полі бою через використання безпілотних систем і технологій; вони стали великим поштовхом для українського ринку виробників дронів, українських спроможностей. До того, щоб починати споглядати, що таке американський ринок, як на ньому працювати, які можуть бути партнерства.